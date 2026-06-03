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Expanding Project Glasswing \ Anthropic
We¡Çre expanding Project Glasswing. We¡Çve extended access to Claude Mythos Preview to approximately 150 additional organizations, based in more than fifteen countries.
Read more about this expansion and our future plans for Project Glasswing: https://t.co/QrtHSBdRbh— Anthropic (@AnthropicAI) June 2, 2026
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