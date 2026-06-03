¡Ö¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡ÖCONTROL Resonant¡×¿·±ÇÁü¤¬¸ø³«¡ª È¯ÇäÆü¤Ï9·î24Æü¤Ë¡ÚState of Play¡Û
¡ÚState of Play¡Û 6·î3Æü6»þ～ ÇÛ¿®
¡¡ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ÖState of Play | June 2, 2026¡×¤Ë¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5ÍÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡ÖCONTROL Resonant¡Ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë ¥ì¥¾¥Ê¥ó¥È¡Ë¡×¤ÎÈ¯ÇäÆü¤¬9·î24Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÏREMEDY ENTERTAINMENT¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖCONTROL¡×¥·¥êー¥º¤ÎÂ³ÊÔ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤òÉñÂæ¤ËÄ¶¾ïÅª¤Ê¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤·¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥Õ¥§¥¤¥Ç¥ó¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï²Ò¡¹¤·¤¤¥¯¥êー¥Á¥ãー¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¡ÚState of Play | June 2, 2026 [Japanese]¡Û
(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.