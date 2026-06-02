「今日好き」けんみあカップル、“毎年恒例”いちご姿の2ショット公開「2人とも妖精みたい」「眼福」と反響
【モデルプレス＝2026/06/02】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが6月1日、自身のInstagramを更新。恋人の中村健太朗との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」交際23ヶ月美男美女カップル「幸せ溢れてる」可愛すぎる“いちご姿”
藤田は「毎年恒例の いちご狩り おいしかった」とコメントし、いちごのコスチューム姿の写真を複数枚投稿。いちご狩りの会場だと思われるビニールハウスの中で、中村とともに真っ赤ないちごのコスチュームにイチゴのヘタを模した緑色の帽子を被ったお茶目な姿を披露している。
この投稿には「2人とも妖精みたい」「幸せ溢れてる」「可愛いカップル」「いちごが春の楽しみ」「仲良しでほっこり」「毎年恒例なのが素敵」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村とカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」交際23ヶ月美男美女カップル「幸せ溢れてる」可愛すぎる“いちご姿”
◆藤田みあ＆中村健太朗、いちご狩りショットを公開
藤田は「毎年恒例の いちご狩り おいしかった」とコメントし、いちごのコスチューム姿の写真を複数枚投稿。いちご狩りの会場だと思われるビニールハウスの中で、中村とともに真っ赤ないちごのコスチュームにイチゴのヘタを模した緑色の帽子を被ったお茶目な姿を披露している。
◆藤田みあ＆中村健太朗の投稿に反響
この投稿には「2人とも妖精みたい」「幸せ溢れてる」「可愛いカップル」「いちごが春の楽しみ」「仲良しでほっこり」「毎年恒例なのが素敵」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村とカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】