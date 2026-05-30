「狙っていたところとはむしろ逆」鹿島が神戸に０−５惨敗。鬼木監督は悔やむ「自分のマネジメントもあります」

「狙っていたところとはむしろ逆」鹿島が神戸に０−５惨敗。鬼木監督は悔やむ「自分のマネジメントもあります」