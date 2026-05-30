「狙っていたところとはむしろ逆」鹿島が神戸に０−５惨敗。鬼木監督は悔やむ「自分のマネジメントもあります」
無念の結果に終わった。
J１百年構想リーグの地域リーグラウンドEASTを首位で突破した鹿島は、５月30日にプレーオフラウンド第１戦でWEST１位のヴィッセル神戸と敵地で対戦した。
前半に先制を許すと、巻き返しを期した後半にまさかの４失点。０−５の大敗を喫した。
試合後のフラッシュインタビューで、鬼木達監督は「相手のプレッシャーに圧を感じて、ボールを下げる場面も多かった」と前半を振り返る。
「相手の前でプレーすることが非常に多かった。そこは狙っていたところとはむしろ逆になってしまった」
そして後半は、ミス絡みの失点もあり４度、ゴールを割られた。
「今まで自分たちから崩れず、昨年も含めて、やってきたようなところとか、セカンドボール、球際とか、やっぱりそういうところすべてで上回られてしまって、最後にこういう結果になってしまった」
指揮官は続けて「ただ、自分のマネジメントもやっぱりあります」と唇を噛み、「第２戦にしっかりとつながる、そうしようと思ってやりましたけど、それでも結果がこういうことなので、むしろ自分も大きな学びを得た。最後の最後まで、戦いたいと、その思いは変わらない」と語る。
５点のビハインドをどう跳ね返すか。６月６日にホームで迎える第２戦に向け、鬼木監督は「簡単な数字ではないですけど、そこを目ざして戦っていきたい」と表情を引き締めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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J１百年構想リーグの地域リーグラウンドEASTを首位で突破した鹿島は、５月30日にプレーオフラウンド第１戦でWEST１位のヴィッセル神戸と敵地で対戦した。
前半に先制を許すと、巻き返しを期した後半にまさかの４失点。０−５の大敗を喫した。
試合後のフラッシュインタビューで、鬼木達監督は「相手のプレッシャーに圧を感じて、ボールを下げる場面も多かった」と前半を振り返る。
そして後半は、ミス絡みの失点もあり４度、ゴールを割られた。
「今まで自分たちから崩れず、昨年も含めて、やってきたようなところとか、セカンドボール、球際とか、やっぱりそういうところすべてで上回られてしまって、最後にこういう結果になってしまった」
指揮官は続けて「ただ、自分のマネジメントもやっぱりあります」と唇を噛み、「第２戦にしっかりとつながる、そうしようと思ってやりましたけど、それでも結果がこういうことなので、むしろ自分も大きな学びを得た。最後の最後まで、戦いたいと、その思いは変わらない」と語る。
５点のビハインドをどう跳ね返すか。６月６日にホームで迎える第２戦に向け、鬼木監督は「簡単な数字ではないですけど、そこを目ざして戦っていきたい」と表情を引き締めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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