1998年にアメリカで設立され、累計1万6000人の会員数を誇った大規模な自己啓発セミナー「NXIVM（ネクセウム）」。その"裏の顔"は、女性を"奴隷化"し、性行為の強要や人身売買を行う「セックスカルト」（NEW YORK POSTより）だった──。

【写真を見る】団体の中核メンバーだった女優・アリソン・マック（43）、団体創設者の娘、記者の質問に答えた団体創設者の元恋人

事件が報じられたのは2017年。その後の裁判で、悲惨な実態が次々明らかとなり、同団体の創設者キース・ラニエ受刑者（65）を含む複数の中核メンバーに有罪が言い渡されたが、今もなお被害女性らは深い心の傷を負っている。

今年4月12日（現地時間、以下同）、元「NXIVM」メンバーで告発者のサラ・エドモンドソン（48）とその夫、アンソニー・ニッピー・エイムズが、YouTube＆ポッドキャスト番組「カルト・サバイバー」に出演。同団体の実態を明かし、自分たちの告発が次世代の人々を守ることに繋がると訴えた。

「『NXIVM』は、キース受刑者とナンシー・サルツマン（71）によって設立された自己啓発系の団体でした。『ESP』という有料セミナーで会員を集め、なかには芸能関係者や実業家、政治関係者らも参加していたということです。主に、女性の自己実現やエンパワーメントを掲げていたことから、多くの女性会員を抱えていました。

元メンバーや関係者の証言によると、キース受刑者にはカリスマ性があり、"ラポール（『相互信頼が成り立った状態』を指す心理学用語）"の構築に圧倒的なまでに長けていたようだ。キース受刑者と深い関係になりたいと願う崇拝者は多く、その心理を巧みに利用し、団体内に『DOS』という名称の"セックスカルト"を組織したそうです」（大手紙国際部記者）

中核メンバーにはDC女優も

「DOS」とは、ラテン語で「主人に従う女性たちの会」を意味する。メンバーはキース受刑者以外の全員が女性であり、選抜制で女性受講者を引き入れ、"性奴隷"ともいえる関係を結んでいた。「DOS」に所属していた女性の数は「100人前後」にのぼったという。

団体の中核メンバーには、DCコミック原作のドラマ『ヤング・スーパーマン』などで知られる女優アリソン・マック（43）や、共同創設者ナンシーの娘、ローレン・サルツマン（48）などが含まれていた。彼女らは「DOS」設立前の一時期、キース受刑者と肉体関係を結んでおり、「DOS」の運営にも深く関わっていたとされる。後にアリソンは懲役3年の有罪判決、ローレンは保護観察5年の処分を言い渡されている。

「告発者・サラの証言によると、『DOS』の目的はキース受刑者による女性たちの"支配"でした。参加者の女性たちには500キロカロリーの食事制限が課され、股関節付近には"儀式"と称して彼のイニシャルを表す焼印が押された。その上で性的暴行を行なっていたようだ」（同前）

米テレビ局「HBO」で放送されたドキュメンタリー番組『The VOW』では、その卑劣な手口が明らかになっている。

「キース受刑者は自らが"選別"した女性に『NXIVMとは別の組織があり、君は選ばれた。ただ秘匿性が高いため、参加には"担保"が必要だ』と持ちかけ、『私は売春婦である』というタイトルの手紙を書かせることを条件に『DOS』への入会を許可。

その後、『最初のミッションは私（キース）を誘惑すること』などと言い、裸の写真を送るよう指示。その際、自らの弱さに向き合うことが成功への道だ、などと言葉巧みに誘導していたようです。もし断ろうとした場合は『"担保"の手紙を両親に送る』との脅迫もあった。そして次なるミッションとして『対面』を持ちかけ、部屋に呼び出した女性に性的暴行を加えたということです」（同前）

同番組内において、共同創始者のナンシーは、「単なる性犯罪というより"権力による虐待"だった。彼の手法は、体の関係を用いて女性たちを支配することだった」と発言。また、裁判で被害女性らは「拒否できるような空気ではなかった」「キースとのセックスは"使命"だと感じていた」などと証言していた。

2020年、キース受刑者には、女性の性的人身売買や児童性的搾取などの罪で、懲役120年の判決が下された。「女性の自己実現」を掲げながら、その裏で女性たちの尊厳を踏みにじっていたキース受刑者は、獄中でいま何を思っているのか──。