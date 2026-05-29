米国とイスラエルがイランに対する攻撃を開始し、２８日で３か月が経過した。

現時点で日本企業の業績に大きなマイナスの影響は出ていないが、中東地域の海上輸送の要衝、ホルムズ海峡の事実上の封鎖は自動車や原油などの輸出入に影を落としている。個人消費もガソリン代補助など政府の支援が下支えしている面が大きく、長期化した場合の景気減速のリスクはぬぐえない。（高村真登、岡本朋樹）

ナフサ価格「２倍」

自動車産業では、ホルムズ海峡の事実上の封鎖による影響が鮮明となっている。

トヨタ自動車が２８日発表した４月の中東市場での販売台数は、前年同月比３３・７％減の３万１３６０台で、２か月連続で減少幅が３割を超えた。スズキは、主にインドからの輸出となる中東市場での４月の販売が５３・８％減の２２７１台、ホンダも５４・１％減の５７９台で、いずれも２か月連続で大幅減となった。

中東は、販売台数は少ないが、利幅が大きい高級車の売れる市場だ。そのため、業績への影響が懸念されている。トヨタが今月公表した２０２７年３月期の連結業績予想では、中東情勢悪化による台数減や資材価格高騰の影響が営業利益を６７００億円押し下げると見込んだ。

中小企業の間では、原材料の調達への懸念が出ている。原油から精製されるナフサ（粗製ガソリン）の取引価格は、中東情勢が悪化する前の約２倍まで上昇。ナフサから作られるプラスチックや塗料などに価格転嫁の動きが広がる。

中小企業が多く加盟する日本商工会議所の小林健会頭は、２５日の記者会見で、「『製品の受注があるが原料が来なくて製品が作れない』など会員からの相談が急増している」と説明した。

政府支援下支え

国内の個人消費は底堅い動きが続く。ナウキャストとＪＣＢがクレジットカードの決済データからまとめた「ＪＣＢ消費ＮＯＷ」では、４月の消費総合指数は前年同月比０・８％増だった。ガソリンに対する補助金など、政府の物価高対策や今年の春闘での賃上げの実現が消費を下支えしている状況だ。

４月の全国消費者物価指数の生鮮食品を含む総合指数は、前年同月比１・４％の上昇にとどまった。ガソリン価格は９・７％下落した。一方、３月の毎月勤労統計調査で、労働者１人当たりの実質賃金は前年同月比１・４％増で、３か月連続のプラスとなった。

ただ、中東情勢の悪化が長期化すれば、原材料高によって物価上昇が加速し、個人消費に影響を与える可能性もある。消費者も景気の先行きを懸念しており、消費者心理を示す消費者態度指数は３、４月の２か月連続で低下した。

株は一転上昇

金融市場では戦闘開始後、株式、円、債券がそろって売られる「トリプル安」となった。原油価格の上昇が国内のインフレ（物価上昇）や貿易赤字の拡大につながるとの見方は続いており、円安、長期金利の上昇（国債価格は下落）傾向に歯止めがかかっていない。

外国為替市場の対ドルの円相場は、２月下旬は１ドル＝１５５円程度だったが、約１か月で１６０円台まで円が下落した。政府・日本銀行は円買い・ドル売りの為替介入を行ったが、再び１６０円台目前まで下落している。２８日午後５時は１５９円４６〜４８銭で大方の取引を終えた。

長期金利は、代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りが上昇基調となっている。攻撃開始前は２・１％台だったが、今月１８日には一時、約２９年半ぶりの高水準となる２・８００％まで上昇（債券価格は下落）した。

一方、日経平均株価（２２５種）は米国とイランの一時停戦が成立すると上昇に転じ、その後は連日最高値を更新。５月下旬には一時、６万６０００円台に乗せた。人工知能（ＡＩ）の需要増への期待が先行し、半導体関連株が市場を先導する。

市場関係者は、「原油価格の高止まりが続く限り、円や国債を買う材料は乏しい。だぶつく投資マネーが半導体関連を中心に株式市場に向かっている」（みずほ証券の小林俊介氏）などと指摘している。