【Call of Duty: Modern Warfare 4】 10月23日 発売予定

FPSシリーズ「Call of Duty」シリーズの新作「Call of Duty: Modern Warfare 4」（以下MW4）が発表された。本作の舞台は現代の朝鮮半島。北朝鮮と韓国の休戦が破られ、北朝鮮が韓国に全面侵攻する様子が描かれる。対応プラットフォームはPS5/Xbox Series X|S/PC/Nintendo Switch 2。発売予定日は10月23日。

「Call of Duty」（以下CoD）の「Modern Warfare」は、現代戦を描くリアル志向なシナリオや舞台設定が売りのシリーズ。冷戦期やそこから続く未来を描いた「Black Ops」と双璧をなす「CoD」の看板シリーズだ。

開発を主導しているのはInfinity Ward。同社は「CoD」シリーズを長年手掛けてきた本家であり、「MW」シリーズなど「CoD」の根幹となる作品群を世に多数送り出してきた。GAME Watchでは、メディア向け発表会にて明かされた本作の情報を2回に分けてお届けしていく。本稿ではまずキャンペーンモードとゲームシステム、マルチプレイヤーモードについて。次回は「DMZ」について紹介する。

今回の発表会では、評価の高い「MW」シリーズキャンペーンの新章だけでなく、キャラクターの動きやリアルなガンアクションといったゲームシステムの本気度なども垣間見られた。早速紹介に入る。

「MW4」キャンペーンでは現代の朝鮮戦争の続きとプライス大尉の物語が描かれる

本作のキャンペーンでは、現代の朝鮮半島での戦争と前作主要キャラクターのプライス大尉の2軸で物語が展開。朝鮮半島は「MW」シリーズにおいては初となる舞台で、いまだ火種がくすぶる北朝鮮と韓国が描かれる。また、プライス大尉については、前作「MW3」においてシェパード将軍を暗殺した後、マカロフの背景にいる人物を追って行動する様が展開。黒幕を追って世界中を飛び回る様が描かれる。

朝鮮半島については、現実でも両国は終戦しているわけではなくあくまで停戦状態であるため、キャンペーンにも説得力がある。現実の世界と地続きであるかのようなリアルなシナリオが特徴の同シリーズらしい。要は朝鮮戦争の続きがフィクションとして描かれるというわけである。

なお、舞台が朝鮮半島になったのは、近年の韓国文化が世界的に人気になっていることも関係しているようで、「韓国の文化が浸透してきているし開発陣自身も好きだから」とも語られていた。

韓国の街並みも再現されている

朝鮮半島での主人公たちは、新キャラクターとなる韓米の混成海兵隊分隊。隊員は皆若く、「MW」において特殊部隊による局所戦などではなく大規模な全面戦争が描かれるのは久しぶりに思う。発表会の映像を見た際、筆者は旧「MW2」のキャンペーンを思い出した。

混成海兵隊分隊の物語は、街中のパトロール中に北朝鮮からミサイル攻撃を受けるところから始まる。発表会では降り注ぐミサイルと燃える街、その後の北朝鮮への反撃などの映像も確認できた。

【朝鮮半島のキャンペーンの様子】

プライス大尉の物語では、マカロフの死後、彼の裏側にいる人物を追ってニューヨーク、パリ、ムンバイなど各地を飛び回る様子が描かれる。こちらは新「MW」らしく非正規戦らしい雰囲気となっている模様で、一見平和そうな街中でのカーアクションなどを確認できた。後述する新たなゲームシステムと合わせて「MW」シリーズの新たな幕がどのように描写されるのか、今から非常に楽しみである。

FPSを新たな次元に引き上げるゲームシステム！ 腰撃ちで銃口の向く先に正確に弾が飛ぶなどリアルな銃器表現が魅力

本作ではキャラクターコントロールや銃器描写にも力が入っている。今回特に紹介したいのは、腰撃ちで銃口が向く先に正確に弾が飛んでいく仕様。従来の「腰撃ちで照準レティクルの仮想的な範囲の中でランダムに弾が飛んでいた仕様」が見直され、「銃口からまっすぐ現実的な弾道で飛んでいく」ようになる。

弾がゲームのシステム的な都合でランダムに飛ぶのではなく、銃口から一直線に飛んでいくようになるので、至近距離の撃ち合いで“腰撃ちで弾が理不尽なまでに当たらない”ということが起こらなくなりそうだ。

腰撃ちの仕様については映像でも確認したが、かなり現実的な銃撃戦になりそうだった。スナイパーライフルやマークスマンライフルなどの強力な弾を撃つ銃についてはバランス的に少し心配ではあるが、うまく調整してくれることに期待したい。また、ADS時と腰撃ち時の差についても気になる。

銃については他にも、壁に銃がぶつかるほど近づいたりすると構えを自動で手前に変えるようにされていたり、射撃時の硝煙を丁寧に再現しつつも視界を遮らないように調整されていたり、視野角を広げても銃のサイズ感を維持したりと、とことんリアルさと快適さを追求した調整がされている。加えて、広い視野角にしても画面中央や敵の描写サイズが変わらないようになっている。広い範囲を見渡しながらもしっかりと敵を視認できるリアルさと快適さをうまく両立させる調整が見事だった。

さらに、キャラクターの動きについても大きく変更。プレイヤーがいかに直感的に滑らかに動かせるかに焦点を当てて設計されている。例えば、速めの走り方である「タクティカルスプリント」がボタン切り替えのようなものから疲れて次第に腕が下りて普通の走り方になるような滑らかな挙動になっていたり、スライディングした際にもう一度しゃがみボタンを押すとそのまま仰向けで伏せたまま止まれたりする。

「BO7」でも十分に滑らかだった「CoD」のキャラクターコントロールがもう一段引き上げられたような完成度だった。

進化したキャラコンやガンアクションで楽しむ「CoD」の醍醐味マルチプレイヤー

「CoD」の醍醐味といえばマルチプレイヤーモードである。本作も例外ではなく、前述の進化したキャラコンやガンアクションで、武器、マップ、Perk、フィールドアップグレード、キルストリークなどこだわりの装備で他プレイヤーと切磋琢磨できる。

マップについては、ローンチ時に12種類のコア6v6マップと「ガンファイト」専用マップ、新要素となるプレイごとに景色が変わる「Kill Block」が実装予定。「Kill Block」は訓練場をイメージした500を超える構成パターンがあるマップで、ある時は倉庫、ある時は森林、ある時はバリケードといったように多様なエリアで戦える。

さらに、各武器を最大レベルまで使うことで解放される「Apexアタッチメント」も実装。各武器に最低1つは用意されており、使い方を大きく変えられるようなアタッチメントとなっている。発表会では使用する弾を変更してダメージを上げたり、ボルトアクションライフルの横に投げナイフをつけて撃つ代わりに投げつけたりしていた。

また、ライオットシールドがフィールドアップグレードとして復活するほか、現代戦らしいドローンなどのキルストリークなどもある模様だ。シリーズの醍醐味であるだけに、マルチプレイヤーの続報に期待したい。

続報が楽しみな「CoD」新作「MW4」！ 「DMZ」にも期待

本稿ではキャンペーン、ゲームシステム、マルチプレイヤーの詳細について紹介してきた。どれもまだまだ魅力があるようなので今後の発表に注目したい。

リアルに再現された銃器の挙動や直感的に動けるようになったゲームシステムと、物語の新たな舞台である朝鮮半島、シリーズお馴染みのキャラクターであるプライス大尉がどのように交わるのか。今から楽しみである。

さらに、本作にはエクストラクションモードの「DMZ」も用意されている。「DMZ」では、紛争地域に赴いて物資を回収するモードとなっており、プレイヤーは行動に対応して変化する敵がいる隔離地域にソロもしくはスクアッドで潜入することとなる。

なお、冒頭でも述べたが、「DMZ」については後日また詳細を掲載する。そちらもご覧いただければ幸いだ。

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