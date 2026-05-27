たまごっち×ピルクル400初コラボ！その全貌を紹介＆飲み比べも！
生きたまま腸に届く乳酸菌NY1301株が65mlあたり400億個も含まれている特定保健用食品「ピルクル 400」が、このたび近年リバイバル中の「たまごっち」とコラボ。現在「ピルクル 400×たまごっち みんなでつづけよう！ キャンペーン」を実施しており（６月20日（土）まで）、オリジナルコラボパッケージが販売中。
ピルクルは1993年、たまごっちは1996年誕生と意外にも同世代のコラボによって生まれた今回のパッケージは、キャッチーなピルクル 400のロゴとたまごっちのキャラクターがベストマッチ。今まで普通にあったかのような自然な仕上がりに。
数量限定で販売されるオリジナルコラボパッケージは「ピルクル 400 65ml×10」、「糖類・カロリー50％オフ 65ml×10」、「鉄分 65ml×10」、「Ca&V 65ml×10」の４商品、各４種類ずつ、コレクター魂をくすぐる計16バージョン展開。
それぞれにたまごっちのキャラクラーがあしらわれているのだが、そのラインナップがまた……平成〜令和の新キャラまで幅広く登場！
スタンダードな「ピルクル 400 65ml×10」には、趣深いキャラクター“ぎんじろっち”、たまごっちの主役的存在“まめっち”に“めめっち”といった初期メンが名を連ねる中、最後のひと枠には令和の新作「たまごっちパラダイス」から“みゃおっち”参戦。商品さながら王道感あるセレクト＆デザインに。
味も甘味の中にほどよい酸味があり、昔ながらの親しみやすさ＆あいかわらずの飲みやすさ。とはいえ、いざ飲み比べてみると最も濃厚で飲み応えは抜群。まさに王道と言える代物で、デザインを含め、迷ったらまずはコレを選べば間違いなし。
そして、青〜緑が基調の「糖類・カロリー50％オフ 65ml×10」には、“ききっち”に“ラブリっち”、そしてかわいさNo,1との呼び声高い“みみっち”が登用される傍ら「たまごっちパラダイス」から“いるかっち”と人気者がズラリ。
味も“50％オフ”を謳っておきながらしっかりピルクルで、濃厚さ＆甘さがやや控えめ程度でそこまでライトな感じはなし。むしろスッキリさが増して飲みやすさがアップしており、糖類＆カロリーオフだからとついついゴクゴク飲んじゃう可能性大。
一方、既存の商品とは一味違うプルーン味で、１本 (65ml)に１食分の鉄分配合、さらには葉酸、ビタミンB12も摂れる「鉄分 65ml×10」。香りからしてプルーンだが、飲んでみるとそこまで強いわけではなく、プルーンが苦手な人でもいけるはず。糖質も25％オフで若干甘さ控えめ。かといって50％オフまではいかず、今回の４商品の中で最も個性的な味わいに。そして、繰り返すがこれで１食分の鉄分は本当にすごい！
そんな「鉄分 65ml×10」だけに、オリジナルコラボパッケージもメロディランド出身の天才バイオリニスト“メロディっち”に瞳ウルウルの“ぴゅえるっち”。そして、長年人気を博しているくいしんぼう“くちぱっち”、さらにはほーほっち”と新旧様々なキャラクターが並ぶ、味と同じく個性が際立つ攻めたラインナップ。
そして、「Ca&V 65ml×10」には、「たまごっちパラダイス」随一の陽キャ“あほろぱっち”が起用され、その他にも黎明期から愛され続ける“ふらわっち”。さらには“くろまめっち”、今回唯一のてんしっち“くりてん”とツウ好みのチョイス。
カルシウムと８種のビタミン (V.B１、V.B２、V.B６、V.B12、V.C、V.D、ナイアシン、葉酸) が摂れ、栄養価たっぷりの「Ca&V 65ml×10」もこれまた糖質25％オフで、味はスタンダードな「ピルクル 400」に比べ、ほどよくまろやかでいてライト。豊富な栄養素からか若干の差異は感じるものの、むしろこれで栄養たっぷりというのは驚きしかないところ。
なにはともあれ、実にバリエーション豊かな今回のコラボパッケージ。往年のファンはもちろん、令和のファンも喜ぶナイスセクレト。しかも、表面だけでなく、天面にもキャラクターがあしらわれるなどサービス精神も満点。どれもとてもかわいい仕上がりになっているので、ぜひ店頭で全種類チェックして、好きなパッケージを選んでほしい。
なお、キャンペーン期間中に上記の商品を購入して応募すると、計505名に「たまごっちグッズ」プレゼントあり！ 対象商品３個購入で応募可能な「A コース」は「ぬいピン Tamagotchi Paradise コンプリート BOX（12 種）」（当選人数５名）。１個購入で応募可能な「B コース」は、まめっち、くちぱっち、みみっち、くりてんの「ぷりぬいぷち」（当選人数各125名）。さらに、応募者全員にたまごっち×ピルクル 400 のオリジナル待ち受け画像もプレゼントと太っ腹。この機会にぜひ応募を！
ピルクルは1993年、たまごっちは1996年誕生と意外にも同世代のコラボによって生まれた今回のパッケージは、キャッチーなピルクル 400のロゴとたまごっちのキャラクターがベストマッチ。今まで普通にあったかのような自然な仕上がりに。
それぞれにたまごっちのキャラクラーがあしらわれているのだが、そのラインナップがまた……平成〜令和の新キャラまで幅広く登場！
スタンダードな「ピルクル 400 65ml×10」には、趣深いキャラクター“ぎんじろっち”、たまごっちの主役的存在“まめっち”に“めめっち”といった初期メンが名を連ねる中、最後のひと枠には令和の新作「たまごっちパラダイス」から“みゃおっち”参戦。商品さながら王道感あるセレクト＆デザインに。
味も甘味の中にほどよい酸味があり、昔ながらの親しみやすさ＆あいかわらずの飲みやすさ。とはいえ、いざ飲み比べてみると最も濃厚で飲み応えは抜群。まさに王道と言える代物で、デザインを含め、迷ったらまずはコレを選べば間違いなし。
そして、青〜緑が基調の「糖類・カロリー50％オフ 65ml×10」には、“ききっち”に“ラブリっち”、そしてかわいさNo,1との呼び声高い“みみっち”が登用される傍ら「たまごっちパラダイス」から“いるかっち”と人気者がズラリ。
味も“50％オフ”を謳っておきながらしっかりピルクルで、濃厚さ＆甘さがやや控えめ程度でそこまでライトな感じはなし。むしろスッキリさが増して飲みやすさがアップしており、糖類＆カロリーオフだからとついついゴクゴク飲んじゃう可能性大。
一方、既存の商品とは一味違うプルーン味で、１本 (65ml)に１食分の鉄分配合、さらには葉酸、ビタミンB12も摂れる「鉄分 65ml×10」。香りからしてプルーンだが、飲んでみるとそこまで強いわけではなく、プルーンが苦手な人でもいけるはず。糖質も25％オフで若干甘さ控えめ。かといって50％オフまではいかず、今回の４商品の中で最も個性的な味わいに。そして、繰り返すがこれで１食分の鉄分は本当にすごい！
そんな「鉄分 65ml×10」だけに、オリジナルコラボパッケージもメロディランド出身の天才バイオリニスト“メロディっち”に瞳ウルウルの“ぴゅえるっち”。そして、長年人気を博しているくいしんぼう“くちぱっち”、さらにはほーほっち”と新旧様々なキャラクターが並ぶ、味と同じく個性が際立つ攻めたラインナップ。
そして、「Ca&V 65ml×10」には、「たまごっちパラダイス」随一の陽キャ“あほろぱっち”が起用され、その他にも黎明期から愛され続ける“ふらわっち”。さらには“くろまめっち”、今回唯一のてんしっち“くりてん”とツウ好みのチョイス。
カルシウムと８種のビタミン (V.B１、V.B２、V.B６、V.B12、V.C、V.D、ナイアシン、葉酸) が摂れ、栄養価たっぷりの「Ca&V 65ml×10」もこれまた糖質25％オフで、味はスタンダードな「ピルクル 400」に比べ、ほどよくまろやかでいてライト。豊富な栄養素からか若干の差異は感じるものの、むしろこれで栄養たっぷりというのは驚きしかないところ。
なにはともあれ、実にバリエーション豊かな今回のコラボパッケージ。往年のファンはもちろん、令和のファンも喜ぶナイスセクレト。しかも、表面だけでなく、天面にもキャラクターがあしらわれるなどサービス精神も満点。どれもとてもかわいい仕上がりになっているので、ぜひ店頭で全種類チェックして、好きなパッケージを選んでほしい。
なお、キャンペーン期間中に上記の商品を購入して応募すると、計505名に「たまごっちグッズ」プレゼントあり！ 対象商品３個購入で応募可能な「A コース」は「ぬいピン Tamagotchi Paradise コンプリート BOX（12 種）」（当選人数５名）。１個購入で応募可能な「B コース」は、まめっち、くちぱっち、みみっち、くりてんの「ぷりぬいぷち」（当選人数各125名）。さらに、応募者全員にたまごっち×ピルクル 400 のオリジナル待ち受け画像もプレゼントと太っ腹。この機会にぜひ応募を！