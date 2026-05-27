椎名林檎、デビュー28周年記念の最新アーティスト写真となるビジュアルアートワーク公開。WOWOWにて椎名林檎特集の放送決定も
椎名林檎が、デビュー28周年を記念した最新アーティスト写真となるビジュアルアートワークを公開した。
さらに、3月から5月にかけて全国8カ所18公演を巡る最新ツアーより、5月1日のすみだトリフォニーホールにて開催された東京公演の模様をWOWOWにて独占放送・配信することが決定した。本ツアーは、3月にリリースした最新アルバム『禁じ手』を引っ提げ、13年ぶりに「党大会」のタイトルを掲げた全国ツアーとなる。
そして、デビュー15周年を迎えた2013年に開催した＜椎名林檎 党大会 平成二十五年神山町大会＞、デビュー25周年と生誕45周年を迎えた2023年に開催した＜椎名林檎と彼奴等と知る諸行無常＞も併せて放送・配信される。最新のパフォーマンスとともに過去のステージも一挙にお楽しみいただける、必見のライブ3本立て特集をぜひチェックしていただきたい。
◾️椎名林檎 WOWOW特集 8月放送・配信予定
※全番組、放送・配信終了後から14日間のアーカイブ配信あり
○『椎名林檎 党大会 平成二十五年神山町大会』 8月放送・配信予定
椎名林檎が2013年、デビュー15周年を迎えて5日間にわたり開催した「椎名林檎十五周年 党大会 平成二十五年神山町大会」より、最終公演の模様を放送・配信。
○『椎名林檎と彼奴等と知る諸行無常』 8月放送・配信予定
椎名林檎がデビュー25周年＆生誕45周年を迎えた2023年に開催したソロツアー「椎名林檎と彼奴等と知る諸行無常」より、最終公演の模様を放送・配信。
○『椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回』 8月放送・配信予定
椎名林檎が最新アルバム『禁じ手』を引っ提げ、2013年の神山町大会以来の開催となった「党大会」より、東京公演の模様を独占放送・配信！
椎名林檎WOWOW特集ページ：https://www.wowow.co.jp/music/ringo/
◾️アルバム『禁じ手』
2026年3月11日（水）発売
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ringo/2026al
▼商品形態
○初回限定盤 UPCH-29502 \3,960（税込）
・ケース付きハードカバー・ブック仕様
○通常盤 UPCH-20716 \3,300（税込）
▼CD購入者 先着特典
・ステッカー
※特典は先着となり、なくなり次第終了となります。
※一部特典取扱いのない店舗もございますので、ご予約・ご購入の際に必ずご自身でご確認ください。
▼コラボレーション・アーティスト
三宅純
伊秩弘将
伊澤一葉
BIGYUKI
ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄ（millennium parade）
向井秀徳
加藤ミリヤ
◾️＜椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回＞
2026年
3月17日（火）18:00 19:00 大阪 ザ・シンフォニーホール
3月18日（水）18:00 19:00 大阪 ザ・シンフォニーホール
3月24日（火）18:00 19:00 広島 呉信⽤⾦庫ホール
3月25日（水）18:00 19:00 広島 呉信⽤⾦庫ホール
4月1日（水）18:00 19:00 東京 すみだトリフォニーホール
4月2日（木）18:00 19:00 東京 すみだトリフォニーホール
4月9日（木）18:00 19:00 福岡 アクロス福岡シンフォニーホール
4月10日（金）18:00 19:00 福岡 アクロス福岡シンフォニーホール
4月18日（土）18:00 19:00 山形 やまぎん県⺠ホール
4月19日（日）17:30 18:30 山形 やまぎん県⺠ホール
4月25日（土）18:00 19:00 兵庫 神⼾国際会館 こくさいホール
4月26日（日）17:30 18:30 兵庫 神⼾国際会館 こくさいホール
4月30日（木）18:00 19:00 東京 すみだトリフォニーホール
5月1日（金）18:00 19:00 東京 すみだトリフォニーホール
5月19日（火）18:00 19:00 静岡 アクトシティ浜松
5月20日（水）18:00 19:00 静岡 アクトシティ浜松
5月27日（水）18:00 19:00 群馬 ⾼崎芸術劇場
詳細：https://tour.kronekodow.com/totaikai_reiwa8/
関連リンク
◆椎名林檎 オフィシャルサイト
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