絵：稲垣亮弐

椎名林檎が、デビュー28周年を記念した最新アーティスト写真となるビジュアルアートワークを公開した。

さらに、3月から5月にかけて全国8カ所18公演を巡る最新ツアーより、5月1日のすみだトリフォニーホールにて開催された東京公演の模様をWOWOWにて独占放送・配信することが決定した。本ツアーは、3月にリリースした最新アルバム『禁じ手』を引っ提げ、13年ぶりに「党大会」のタイトルを掲げた全国ツアーとなる。

そして、デビュー15周年を迎えた2013年に開催した＜椎名林檎 党大会 平成二十五年神山町大会＞、デビュー25周年と生誕45周年を迎えた2023年に開催した＜椎名林檎と彼奴等と知る諸行無常＞も併せて放送・配信される。最新のパフォーマンスとともに過去のステージも一挙にお楽しみいただける、必見のライブ3本立て特集をぜひチェックしていただきたい。

◾️椎名林檎 WOWOW特集 8月放送・配信予定

※全番組、放送・配信終了後から14日間のアーカイブ配信あり ○『椎名林檎 党大会 平成二十五年神山町大会』 8月放送・配信予定

椎名林檎が2013年、デビュー15周年を迎えて5日間にわたり開催した「椎名林檎十五周年 党大会 平成二十五年神山町大会」より、最終公演の模様を放送・配信。 ○『椎名林檎と彼奴等と知る諸行無常』 8月放送・配信予定

椎名林檎がデビュー25周年＆生誕45周年を迎えた2023年に開催したソロツアー「椎名林檎と彼奴等と知る諸行無常」より、最終公演の模様を放送・配信。 ○『椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回』 8月放送・配信予定

椎名林檎が最新アルバム『禁じ手』を引っ提げ、2013年の神山町大会以来の開催となった「党大会」より、東京公演の模様を独占放送・配信！ 椎名林檎WOWOW特集ページ：https://www.wowow.co.jp/music/ringo/

◾️アルバム『禁じ手』 初回限定盤 通常盤 2026年3月11日（水）発売

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ringo/2026al ▼商品形態

○初回限定盤 UPCH-29502 \3,960（税込）

・ケース付きハードカバー・ブック仕様

○通常盤 UPCH-20716 \3,300（税込） ▼CD購入者 先着特典

・ステッカー

※特典は先着となり、なくなり次第終了となります。

※一部特典取扱いのない店舗もございますので、ご予約・ご購入の際に必ずご自身でご確認ください。 ▼コラボレーション・アーティスト

三宅純

伊秩弘将

伊澤一葉

BIGYUKI

ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄ（millennium parade）

向井秀徳

加藤ミリヤ

◾️＜椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回＞ 2026年

3月17日（火）18:00 19:00 大阪 ザ・シンフォニーホール

3月18日（水）18:00 19:00 大阪 ザ・シンフォニーホール

3月24日（火）18:00 19:00 広島 呉信⽤⾦庫ホール

3月25日（水）18:00 19:00 広島 呉信⽤⾦庫ホール

4月1日（水）18:00 19:00 東京 すみだトリフォニーホール

4月2日（木）18:00 19:00 東京 すみだトリフォニーホール

4月9日（木）18:00 19:00 福岡 アクロス福岡シンフォニーホール

4月10日（金）18:00 19:00 福岡 アクロス福岡シンフォニーホール

4月18日（土）18:00 19:00 山形 やまぎん県⺠ホール

4月19日（日）17:30 18:30 山形 やまぎん県⺠ホール

4月25日（土）18:00 19:00 兵庫 神⼾国際会館 こくさいホール

4月26日（日）17:30 18:30 兵庫 神⼾国際会館 こくさいホール

4月30日（木）18:00 19:00 東京 すみだトリフォニーホール

5月1日（金）18:00 19:00 東京 すみだトリフォニーホール

5月19日（火）18:00 19:00 静岡 アクトシティ浜松

5月20日（水）18:00 19:00 静岡 アクトシティ浜松

5月27日（水）18:00 19:00 群馬 ⾼崎芸術劇場 詳細：https://tour.kronekodow.com/totaikai_reiwa8/