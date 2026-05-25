『ガンバレ！中村くん！！』第9話 あらすじ＆先行カット公開！ 七海ひろき出演決定
4月1日（水）より放送・配信中のアニメ『ガンバレ！中村くん！！』、第9話のあらすじと先行カットが公開された。また追加キャストとして七海ひろきの出演が決定した。
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが放送中だ。
このたび、5月27日（水）24：30放送・配信となる第8話のあらすじと先行カットが公開された。
＜第9話 追跡！星降る夜の文化祭！！ あらすじ＞
文化祭。
広瀬と一緒に回りたい想いも虚しく、独りの中村。
演劇部のフライヤーを貰い、観劇しようか悩みながら歩いていると、女性とぶつかってしまう。
その姿は、広瀬そっくりで…。
誰なのか考えを巡らせる中、田村に欠員補充の代役として出演を打診される。
舞台を見ると、そこにはさっきの女性の姿が！？
＞＞＞第9話先行カットをチェック！（写真6点）
そして、第9話の追加キャストとして、七海ひろきの出演が決定した。
いったいどのようなキャラクターを演じるのか……！？ ぜひ放送をお楽しみに。
（C）Nakamura-kun!! Animation Project
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが放送中だ。
＜第9話 追跡！星降る夜の文化祭！！ あらすじ＞
文化祭。
広瀬と一緒に回りたい想いも虚しく、独りの中村。
演劇部のフライヤーを貰い、観劇しようか悩みながら歩いていると、女性とぶつかってしまう。
その姿は、広瀬そっくりで…。
誰なのか考えを巡らせる中、田村に欠員補充の代役として出演を打診される。
舞台を見ると、そこにはさっきの女性の姿が！？
＞＞＞第9話先行カットをチェック！（写真6点）
そして、第9話の追加キャストとして、七海ひろきの出演が決定した。
いったいどのようなキャラクターを演じるのか……！？ ぜひ放送をお楽しみに。
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