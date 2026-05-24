この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【2週間】寝たままお尻をプリッと持ち上げるならこの変形クラムシェルをやってみて！みるみるお尻が変わるトレーニング」と題した動画を公開しました。動画では、寝たままの姿勢で股関節からアプローチし、お尻の形を整えるトレーニングを紹介しています。

トレーニングは、横向きの姿勢から始める4種類のエクササイズで構成されています。のが氏は、それぞれの動きでお尻のどの部分に効いているかを意識することが重要だと解説しています。

最初の「サイドレッグレイズ」では、脚をまっすぐ伸ばしたまま高く持ち上げ、お尻の外側を刺激します。続く「ニーベントレッグスイング」は、膝を90度に曲げ、何かをまたぐように前後に脚を動かすことで、股関節の可動域向上も目指します。

動画のタイトルにもなっている「フローティング＆内旋コンボクラムシェル」は、両膝を90度に曲げて膝下を浮かせた状態からスタート。膝を開いてひし形を作る動きと、膝を内側に入れる動きを組み合わせた応用トレーニングです。のが氏によると、体幹を使い、上半身がブレないようにすることがポイントです。最後は膝を前に出した状態から斜め後ろに脚を伸ばす動きで、お尻を強く収縮させます。これらのエクササイズを左右それぞれ行った後、クールダウンのストレッチで終了です。

すべてのトレーニングはマットの上で完結するため、自宅で手軽に実践できます。日々のトレーニングに今回のプログラムを取り入れ、理想のヒップラインを目指してみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:00

オープニング
00:06

サイドレッグレイズ
01:46

応用編クラムシェル
03:26

反対側のトレーニングへ
06:46

クールダウンストレッチ

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8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
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