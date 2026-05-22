FANTASTIC¡þCIRCUS¡¢Ë½§PIT¸ø±é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥ÈÈ¯É½¡Ö²áµî¤«¤éÌ¤Íè¤ÎÊª¸ì¤ò¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤Ç·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¡×
FANTASTIC¡þCIRCUS¤¬10·î12Æü(·î/½Ë)¡¢Åìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ë¤Æ¡ãFANTASTIC¡þCIRCUS LIVE Tour 2026¡Ú_ ADD ROCK FOR LIFE _¡Ûseason2. FINAL¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æ±¸ø±é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ë½§PIT¸ø±é¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼´ü¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Á´31Ëç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤«¤éÂåÉ½¶Ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¹½ÃÛ¡¢¥¥ã¥ê¥¢Áí³çÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯Âå½éÆ¬¤ÎFANATIC¡þCRISIS»þÂå¤ÎÌ¾¶Ê·²¡¢¤½¤·¤ÆFANTASTIC¡þCIRCUS¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¸½ºß¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¤¬1ËÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤ÆÂÎ´¶²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
FANTASTIC¡þCIRCUS¤Ï¶áÇ¯¡¢¥ê¥Æ¥¤¥¯ºîÉÊ¡ØNot Greatest Hits ADD TO ROCK FOR LIVE¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ²áµî³Ú¶Ê¤Ø¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡ã¡Ú_ ADD ROCK FOR LIFE _¡Ûseason2. FINAL¡ä¤Ç¤Ï¡¢¡È¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡É¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤Çµ°À×¤È¿Ê²½¤ò²þ¤á¤ÆÄó¼¨¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»þÂå¤´¤È¤Îµ²±¤¬¸òº¹¤¹¤ë°ìÌë¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¥Ð¥ó¥É¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÈFANTASTIC¡þCIRCUS¤È¤Ï²¿¤«¡É¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥Ä¥¢¡¼¡ã¡Ú_ ADD ROCK FOR LIFE _¡Ûseason2.¡ä¤Ï¡¢¿·½ÉReNY¡¢ÀÖ±©ReNY alpha¡¢²£ÉÍReNY beta¤ò½ä¤ë¥·¥ê¡¼¥º¸ø±é¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤ÆË½§PIT¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ï5·î31Æü23:59¤Þ¤Ç¡£
¡¡
¢£¡ãFANTASTIC¡þCIRCUSLIVE Tour 2026¡Ú_ ADD ROCK FOR LIFE _¡Ûseason2. FINAL ¡ÁALLTIME SINGLES¡Á¡ä
10·î12Æü(·î)¡¡Åìµþ¡¦Ë½§PIT
open16:00 / start17:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á°Çä¤ê \8,800- (ÀÇ¹þ / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
¢¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¢¨Ç¯ÎðÀ©¸Â¡§3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ(3ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä)
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¼õÉÕ¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§5/15(¶â)20:00¡Á5/31(Æü)23:59
¾ÜºÙ¡§https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?lotRlsCd=16990
¡¡
¢£¡ãFANTASTIC¡þCIRCUS LIVE Tour 2026¡Ú_ ADD ROCK FOR LIFE _¡Ûseason2.¡ä
7·î17Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦¿·½ÉReNY
open18:00 / start18:30
7·î24Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦ÀÖ±©ReNY alpha
open18:00 / start18:30
7·î30Æü(ÌÚ)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍReNY beta
open18:00 / start18:30
8·î10Æü(·î)¡¡Åìµþ¡¦ÀÖ±©ReNY alpha
open18:00 / start18:30
8·î26Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦¿·½ÉReNY
open18:00 / start18:30
8·î29Æü(ÅÚ)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍReNY beta
open16:00 / start16:30
9·î11Æü(¶â)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍReNY beta
open18:00 / start18:30
9·î18Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦ÀÖ±©ReNY alpha
open18:00 / start18:30
9·î26Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦¿·½ÉReNY
open16:00 / start16:45
¡¡
¢£¡ãFANTASTIC¡þCIRCUS Live Tour 2026¡Ú_ ADD ROCK FOR LIFE _¡Û¡ä
¢§Âçºå¸ø±é ¢¨1Æü2¸ø±é
5·î23Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦OSAKA MUSE
¡¦LIVE FANATIC¡§open15:00 / start15:30
¡¦LIVE CRISIS¡§open17:30 / start18:00
¡ÊÌä¡ËSOGO OSAKA 06-6344-3326
¢§°¦ÃÎ¸ø±é ¢¨1Æü2¸ø±é
5·î24Æü(Æü)¡¡Ì¾¸Å²°¡¦ElectricLadyLand¡¡
¡¦LIVE FANATIC¡§open15:00 / start15:30
¡¦LIVE CRISIS¡§open17:30 / start18:00
¡ÊÌä¡Ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó 052-320-9100
¢§Åìµþ¸ø±é ¢¨1Æü2¸ø±é
5·î30Æü(ÅÚ)¡¡½ÂÃ«¡¦Veats Shibuya¡¡
¡¦LIVE FANATIC¡§open15:00 / start15:30
¡¦LIVE CRISIS¡§open17:30 / start18:00
5·î31Æü(Æü)¡¡½ÂÃ«¡¦Veats Shibuya¡¡
¡¦LIVE FANATIC¡§open15:00 / start15:30
¡¦LIVE CRISIS¡§open17:30 / start18:00
¡ÊÌä¡ËSOGO TOKYO 03-3405-9999
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á°Çä¤ê \6,500-(ÀÇ¹þ)
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¢¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¢¨Ç¯ÎðÀ©¸Â¡§3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ(3ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä)
¡¡
¢£FANTASTIC¡þCIRCUS ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È³«Àß
2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)³«Àß
¡¦STANDARD¥³¡¼¥¹¡§·î³Û 1,100±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦PREMIUM¥³¡¼¥¹¡§·î³Û 3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Èdocomo¡¢au¡¢SoftBank¤Î·ÈÂÓ²ñ¼Ò·èºÑÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É ¡È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ¡É ¡È¤¢¤ÈÊ§¤¤(¥Ú¥¤¥Ç¥£)¡É¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡FANTASTIC¡þCIRCUS ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡FANTASTIC¡þCIRCUS ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡FANTASTIC¡þCIRCUS ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡ÀÐ·îÅØ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡kazuya ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¡¡