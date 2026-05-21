将来の量子コンピューターに役立つ可能性を秘めた「量子スピン液体」の候補となる鉱物が廃鉱山から大量に見つかる

将来の量子コンピューターに役立つ可能性を秘めた「量子スピン液体」の候補となる鉱物が廃鉱山から大量に見つかる