山形市でこのほど、新たな市場として注目されるインドでのビジネス展開などについて情報を発信するセミナーが開かれました。



セミナーはインドでのビジネスや人材の受け入れなど情報収集の場に活用してもらおうと山形銀行が県内企業などを対象に開いたもので120人が参加しました。



インド経済はインフラ投資を中心とした大規模な経済対策で2023年から急成長し、IMFの予測によりますと2026年の名目GDPは日本を抜いて世界4位となる見通しです。 14日、全日空の前インド総代表で地域創生・観光部上席マネージャーの片桐常弥さんらが講師となり、インド経済の現状や進出時の注意点などを紹介しました。また、パネルディスカッションも行われ、実際に人材を受け入れた県内企業の担当者が日本人とインド人の働き方や文化の違いなどを説明しました。





全日空 地域創生・観光部上席マネージャー片桐常弥さん「特にインドですよ。もう人材はインドだというということで非常に熱心に動きの少ない自治体さんなどをもっと巻き込んで（ビジネスを）やりましょうと話している」アスク・河合龍太支社長「山形からもう1社、もう1人ということで私たちもゼロからスタートしました。今度は皆さんと一緒にインドに行きたいと思っておりますのでよろしくお願いします」山形銀行は今後もインドでのビジネス展開を検討する企業に支援を行っていく考えです。