【THE ORIGIN OF ULTRAMAN】「ウルトラマンとは何なのか」その起源に迫る予告映像公開！
7月3日（金） 公開予定の、ウルトラマンシリーズ60周年記念ドキュメンタリー作品『THE ORIGIN OF ULTRAMAN』（オリジン・オブ・ウルトラマン、以下、本作品）。本作品は、『万引き家族』などで知られる映画監督・是枝裕和が企画を担当するほか、ギレルモ・デル・トロ、小島秀夫、庵野秀明、樋口真嗣など国内外の第一線で活躍する映画監督・クリエイターたちが独自の視点で語りつくし、「ウルトラマンとは何なのか」という問いに迫ったドキュメンタリー作品だ。このたび、本作品の予告映像が公開された。
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予告映像は、本作品の企画を担当する是枝裕和監督と、『シェイプ・オブ・ウォーター』でアカデミー賞作品賞・監督賞を受賞したギレルモ・デル・トロ監督が、少年時代の記憶をたどるようにウルトラマンを語り合う場面から始まります。世界的
に活躍する映画監督同士の対話を入口に、小島秀夫、庵野秀明、樋口真嗣、ニコラス・ウィンディング・レフンら国内外の監督、クリエイターが、それぞれの記憶や視点からウルトラマンを語っていく。
映像では、ウルトラマンや怪獣の造形に込められた発想、美術総監督・成田亨が大切にしていた「子供にこそ本物を見せなきゃいけない」という制作への姿勢、そして今なお世界中の監督・クリエイターを惹きつける理由が、証言とアーカイブ映像を通して浮かび上がる。ウルトラマンがどのように生まれ、なぜ時代や国境を超えて受け継がれてきたのか。その ”起源” へと踏み込んでいく予告映像となっている。
なお、本編では、科学特捜隊のハヤタ隊員役・黒部進、フジ隊員役・桜井浩子、アラシ隊員役・毒蝮三太夫に加え、当時の制作スタッフの証言も収録。背後にあった発想、技術、現場の記憶から、ウルトラマンの原点を多角的にひもといていく。
そして、本作品の公開に先駆け、5月15日（金）14時より、ムビチケ前売券（オンライン）の発売が決定した。購入特典として、ウルトラマン オリジナルスマホ壁紙全3種がプレゼントされる。さらに、ムビチケ前売券（オンライン）をご購入のうえ本作をご鑑賞いただいた方には、鑑賞済み特典として、購入特典とは別の絵柄と鑑賞記録がセットになった、「ムビチケデジタルカード」がお届けされる。ウルトラマンシリーズ60周年記念ドキュメンタリー作品の公開を記念した、購入時と鑑賞後のそれぞれでお楽しみいただける、ファン必携のデジタル特典となっている。
（C）TSUBURAYA PRODUCTIONS
予告映像は、本作品の企画を担当する是枝裕和監督と、『シェイプ・オブ・ウォーター』でアカデミー賞作品賞・監督賞を受賞したギレルモ・デル・トロ監督が、少年時代の記憶をたどるようにウルトラマンを語り合う場面から始まります。世界的
に活躍する映画監督同士の対話を入口に、小島秀夫、庵野秀明、樋口真嗣、ニコラス・ウィンディング・レフンら国内外の監督、クリエイターが、それぞれの記憶や視点からウルトラマンを語っていく。
映像では、ウルトラマンや怪獣の造形に込められた発想、美術総監督・成田亨が大切にしていた「子供にこそ本物を見せなきゃいけない」という制作への姿勢、そして今なお世界中の監督・クリエイターを惹きつける理由が、証言とアーカイブ映像を通して浮かび上がる。ウルトラマンがどのように生まれ、なぜ時代や国境を超えて受け継がれてきたのか。その ”起源” へと踏み込んでいく予告映像となっている。
なお、本編では、科学特捜隊のハヤタ隊員役・黒部進、フジ隊員役・桜井浩子、アラシ隊員役・毒蝮三太夫に加え、当時の制作スタッフの証言も収録。背後にあった発想、技術、現場の記憶から、ウルトラマンの原点を多角的にひもといていく。
そして、本作品の公開に先駆け、5月15日（金）14時より、ムビチケ前売券（オンライン）の発売が決定した。購入特典として、ウルトラマン オリジナルスマホ壁紙全3種がプレゼントされる。さらに、ムビチケ前売券（オンライン）をご購入のうえ本作をご鑑賞いただいた方には、鑑賞済み特典として、購入特典とは別の絵柄と鑑賞記録がセットになった、「ムビチケデジタルカード」がお届けされる。ウルトラマンシリーズ60周年記念ドキュメンタリー作品の公開を記念した、購入時と鑑賞後のそれぞれでお楽しみいただける、ファン必携のデジタル特典となっている。
（C）TSUBURAYA PRODUCTIONS
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