元楽天・土谷鉄平氏は食事・入浴・歯磨きで左手を強化

右投げ左打ちの打者は、左手の使い方がポイントの1つになる。中学1年生の時に左打者に転向した元楽天・土谷鉄平さんは、利き手ではない左手の筋力や操作性を上げるため、グラウンド外の過ごし方も見直した。2009年パ・リーグ首位打者など打率3割を3度マークしたプロになってからも、左手の使い方や役割を試行錯誤したという。

同じ左打者でも、右利きか左利きかによってスイングに特徴が表れる。左投げ左打ちの選手は左手の力が強すぎて、バットをこねるエラー動作が出やすい。一方、左打ちに転向して日が浅い右利きの打者の傾向として、土谷さんが挙げるのは「回転不足」だ。左手の力が弱く、スイングに力強さや自然な動きが出にくくなり、体を十分に回転させてバットを振れない選手は多いという。

右手が利き手の土谷さんも、左打者に転向した当初、左手が弱点だった。そこで、グラウンドを離れてからの日常生活で意識的に左手を使った。食事をはじめ歯磨きや入浴など、どうしてもうまくいかなかった文字を書くこと以外は左手を動かした。「打球の速さや飛距離を出すために、左手で押し込むスイングが理想です。そのために左手の筋力や神経を鍛えました」と話す。

左手を強化したことで、スイングの力強さが増した。ただ、両手をバランスよく使い、理想の形で打つところまでは達しなかった。プロで生き残るために、別の方法を選んだという。

「左手の力を強くするスイング自体はできるようになりました。しかし、そうすると全体のバランスが崩れてしまいました。特に左肩が前に出過ぎてしまう、最も避けたい動きになりました。いろんなコースや球種に対応しなければいけない自分のような打者には致命的です」

技術習得に必要な体づくり…小・中学生に伝えたい食事の大切さ

左肩が前に出てしまうと、投球を点で捉えるスイング軌道になりやすい。飛距離を出せても、コンタクト率が下がって穴が多い打者になる。自分の長所を消してしまうことから、土谷さんは「左手は邪魔さえしなければよい」という考え方に変えた。

「自分は体を回すタイミングを遅らせて、スイングを始めても体は回っていない形をつくりたかったので、左手の力を強くする打ち方は合っていないと判断しました。これは、選手によって違いがあります。左肩を前に出してスイングする右投げ左打ちのプロ選手もいます。子どもたちには、バットを振り込んで様々な動きを試し、自分に適したフォームを見つけてほしいと思います」

また、スイングの強さを高めるには日々の食事への意識も重要になる。楽天イーグルスアカデミーのコーチや東北楽天リトルシニアの監督など、小・中学生を指導してきた経験から、土谷さんは「体が細いのに本塁打の打ち方ばかり聞いてくる子どもたちには、ご飯をしっかりと食べて体を大きくしないと打てないよと伝えています。土台となる体がつくられていないと、技術は習得できません」と説く。

利き手ではない方の手を意識的に使ったり、食事で体を大きくしたり……。グラウンド以外の過ごし方も打撃の差として表れる。（間淳 / Jun Aida）