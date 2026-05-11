「オリメン投票2026」のメーンビジュアルが公開

オリックスは11日、7月に京セラドームで開催する「Bsオリ姫デー2026 supported by エクスドリーム不動産」のメーンビジュアルを発表した。イベントに先駆けて「オリメン投票2026」でトップ10入りした選手たちが全身白で統一したオシャレモードのビジュアルが公開され、ファンは「みんなヤバ過ぎなカッコよさ」と悶絶している。

“natural”をコンセプトに、開幕前に撮影は3月上旬に行われ、各選手の撮り下ろしカットは球団公式SNSなどで順次公開されるという。イベントは7月18日から20日の日本ハム戦、同24日から26日のロッテ戦の6試合で実施される。

今回のビジュアルには中川圭太内野手、山崎颯一郎投手、太田椋内野手らが参加。白を基調にしたシンプルなスタイリングで、選手それぞれの自然な表情や空気感が表現されている。球団は「白一色で描き出した十人十色のオリメンの姿を、どうぞお楽しみください」とおススメしている。

オリメン投票2位の中川圭太内野手は「白一色の普段しないファッションだったので『似合うかな？』と少し不安でしたが、新しい挑戦ができました」とコメント。同4位山崎颯一郎選手は「着心地の良い白シャツで、リラックスした雰囲気の中で撮影していただきました。髪は濡れ感のあるスタイルにセットしてもらったので、少し大人っぽい印象になっていると思います」と“自信”を覗かせた。

球団が公開すると悶絶するファンが続出。「ジャケ写でありそう」「今年も尊さが限界突破してる」「ばちばちにキメてる」「鼻血ブゥー案件」「アイドルっぽいわ」「やばい、ぶっ倒れる」と興奮のコメントが殺到していた。（Full-Count編集部）