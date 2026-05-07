ファミリーマートの公式「X」アカウントが、人気ホットスナック「ファミチキ」の袋の裏面にある「メモ欄」について紹介しています。

【画像】え…謎… コチラがファミマ公式の「ファミチキの裏側」活用法です！

ファミチキの袋の「メモ欄」何に使う？

公式アカウントは、「知ってた？ ファミチキの裏に『メモ欄』があること。意外と知らない人、多い気がします」とコメント。「皆さんなら何て書きますか？」とユーザーに問いかけました。

投稿には、「メモって何を書くのかな？って思ってました！」「全然知らなかった」「いつ使うんだろ？」という声が上がりました。

「店員が何入れたか書いてくれる欄かと思ってた」「レッドとかオリジナルとか中身が分かるように店員さんが書いてくれるよね」「ノーマルか辛いかの区別でしょ？」とのコメントも多数寄せられています。

また、公式アカウントは、「こんな使い方も、アリですよね。ちょっとうれしい、ファミチキのメモ欄」と、ファミチキの袋のメモ欄に「お昼にたべていいよ。By まま」とメッセージを書いた写真も投稿しています。