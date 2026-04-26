6回1死から秋山が強烈打球も…

■阪神 1ー0 広島（26日・甲子園）

またも好守を披露した。阪神・中野拓夢内野手が26日、甲子園での広島戦で安打性の打球をアウトにする超絶美技を披露した。接戦の試合で発揮した“神業”に「マジで神」「忍者すぎる」とファンも称賛を惜しまない。

佐藤輝明内野手のソロで先制した阪神だったが、以降はなかなか得点が奪えず。1-0で6回を迎えた。1死から秋山が強烈な打球を飛ばし、右前に落ちるかと思われた。しかし、これをダイビングキャッチしたのが、阪神が誇る“エリア7”中野だ。

すかさず反応してダイブ。しっかりと捕球して本拠地は大歓声が起きた。大竹も目を丸くしながら拍手。試合はそのまま1-0で終了した。接戦だっただけに、中野の好守がなければもしかしたら流れが変わっていたかもしれない。

チームを救った中野に虎党も感謝を届けた。「残念そこは中野拓夢」「忍者」「中野きゅんがいなかったら勝てん」「中野ほんまずっと守ってて」「マジで凄すぎて声出た」「中野の守備に慣れたらもう誰が次にセカンドになっても納得できないよね」「さすがや牛若丸」「ヤバすぎる」「マジで神」「エグすぎるて」などと、称賛の声が相次いだ。（Full-Count編集部）