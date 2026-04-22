辻ちゃん長女・希空（のあ）、すっぴんから“激盛れ”地雷メイク工程披露「アイメイク参考になる」「目が2倍くらいの大きさ」
【モデルプレス＝2026/04/22】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。すっぴんの状態から地雷メイクを完成させるまでの工程を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】辻ちゃん18歳長女「目が2倍くらいの大きさ」地雷メイク工程披露
希空は「【激盛れ】初！地雷メイク挑戦してみた」と題した動画を投稿。すっぴんの状態からベースメイクを丁寧に仕上げ、ピンクのアイシャドウをベースに、アイラインを大胆に垂れ下げて描き、下まぶたの目尻側から延長するように「地雷ライン」を引くなどして、垂れ目を強調する。さらに、下まつ毛はアイライナーで一本一本手書きし、眉毛を細めに書き、仕上げにピンクのリップを重ねてメイクは完成。ヘアスタイルは、マネージャーの手を借りて高めのツインテールを作り、いわゆる「地雷系女子」を演出した。
この投稿にファンからは「アイメイク参考になる」「いつもと雰囲気違う」「地雷メイクも似合う」「目が2倍くらいの大きさになってる」などの声が届いている。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん18歳長女「目が2倍くらいの大きさ」地雷メイク工程披露
◆希空、人生初の地雷メイクに挑戦
希空は「【激盛れ】初！地雷メイク挑戦してみた」と題した動画を投稿。すっぴんの状態からベースメイクを丁寧に仕上げ、ピンクのアイシャドウをベースに、アイラインを大胆に垂れ下げて描き、下まぶたの目尻側から延長するように「地雷ライン」を引くなどして、垂れ目を強調する。さらに、下まつ毛はアイライナーで一本一本手書きし、眉毛を細めに書き、仕上げにピンクのリップを重ねてメイクは完成。ヘアスタイルは、マネージャーの手を借りて高めのツインテールを作り、いわゆる「地雷系女子」を演出した。
◆希空の投稿に反響
この投稿にファンからは「アイメイク参考になる」「いつもと雰囲気違う」「地雷メイクも似合う」「目が2倍くらいの大きさになってる」などの声が届いている。（modelpress編集部）
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