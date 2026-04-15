着脱式キャリーバーを備えた2WAYパイロットケース
サンワサプライ株式会社が運営する直販サイト『サンワダイレクト』は、A4・B4対応の収納力と、手持ち・キャリーを使い分けできる着脱式キャリーバーを備えた2WAYパイロットケース「200-BAGCR018BK」を発売した。
■持ち方を選べる、仕事に寄り添う2WAY
外回りが多い日、駅や空港を移動する日、商談先へ軽快に向かいたい日。そうしたビジネスのさまざまな場面に応えるのが、手持ちとキャリーを使い分けられる2WAY仕様だ。荷物が多いときは転がしてラクに移動し、訪問先ではスマートに手持ちへ切り替えられる。移動の負担を減らしながら、きちんと感のある印象を保てる点が魅力だ。
■ワンタッチ着脱で移動後もスマート
キャリーバーはワンタッチで着脱できるため、シーンに応じた使い分けがスムーズだ。移動中はキャリー仕様で快適に、商談時やオフィス内では手持ち仕様でスマートに使える。さらに高さは約87cm、95cmの2段階で調整可能だ。身長や持ち方、移動環境に合わせやすく、日々の業務の中で感じる“ちょっとした使いにくさ”を軽減する実用的な設計だ。
■A4もB4もすっきり入る頼れる収納力
日々の業務で欠かせない書類や資料、筆記具、小物類をまとめて持ち運べる収納力も大きな特長だ。A4ファイルは立てたまま収納でき、B4サイズにも対応する。前面のフラップ付きポケットは、よく使う資料や小物の出し入れに便利だ。さらに内側にはペン差しや小物収納スペースを備えており、必要なアイテムをすっきり整理して持ち歩ける。
■手持ち・キャリーを使い分けできる着脱式キャリーバーを備えた2WAYパイロットケース「200-BAGCR018BK」
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キャリーバーはワンタッチで着脱できるため、シーンに応じた使い分けがスムーズだ。移動中はキャリー仕様で快適に、商談時やオフィス内では手持ち仕様でスマートに使える。さらに高さは約87cm、95cmの2段階で調整可能だ。身長や持ち方、移動環境に合わせやすく、日々の業務の中で感じる“ちょっとした使いにくさ”を軽減する実用的な設計だ。
■A4もB4もすっきり入る頼れる収納力
日々の業務で欠かせない書類や資料、筆記具、小物類をまとめて持ち運べる収納力も大きな特長だ。A4ファイルは立てたまま収納でき、B4サイズにも対応する。前面のフラップ付きポケットは、よく使う資料や小物の出し入れに便利だ。さらに内側にはペン差しや小物収納スペースを備えており、必要なアイテムをすっきり整理して持ち歩ける。
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