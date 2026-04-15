【ぽこ あ ポケモン：おおなわとび大会】 開催期間：4月19日5時～4月26日4時59分

ポケモンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」において、イベント「おおなわとび大会」を4月19日5時より開催する。期間は4月26日4時59分まで。

本イベントでは、期間中にフシギダネに話しかけると「おおなわとび大会」へ参加可能。おおなわとびを跳ぶと、最高記録の回数に応じて「トロフィー」などの特別なアイテムがもらえる。また、他のプレーヤーの街や「クラウド島」に集まって複数人でも参加可能で、協力して最高記録の更新に挑戦できる。

「おおなわとび大会」はどの街でも発生するイベントで、「パサパサこうやの街」の大事なおねがいごと「あくびで雨をふらせよう」クリア後から挑戦できる。

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