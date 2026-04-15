開幕16試合で8HRは球団5人目の偉業

【MLB】ガーディアンズ 9ー3 カージナルス（日本時間14日・セントルイス）

この打棒は本物か。カージナルスのジョーダン・ウォーカー外野手が13日（日本時間14日）、本拠地でのガーディアンズ戦でメジャートップとなる今季8号をマークした。ドジャース・大谷翔平投手に“倍差”をつける好スタート。早くも地元ファンからはMVPを推す声が上がっている。

1-6とリードを許した6回、右腕ウィリアムズの初球スイーパーを振り抜いた。打球速度107.6マイル（約173.1キロ）、角度20度の一発を左翼席に運んだ。本拠地ファンはスタンディングオベーションで23歳を称えた。

MLB公式のサラ・ラングス記者によると、開幕16試合で8本塁打は球団史上5人目の快挙だという。スタン・ミュージアル（1954年）、マーク・マグワイア（1998年）、スコット・ローレン（2004年）、アルバート・プホルス（2006年）というレジェンドたちしかいない領域に、ウォーカーも名を連ねることになった。

トップ・プロスペクトとして将来を嘱望され、2023年のメジャーデビューから12試合連続安打を放った。1年目は16本塁打を記録したものの、以降は結果を残せず、期待するファンも徐々に減りつつあった。しかし、ついに覚醒の兆しを見せている。打球速度やハードヒット率も球界トップクラスとあり、この打棒は“本物”と言えるかもしれない。

若き逸材の止まらぬバットにファンも大興奮だ。「2026年のMVP、もうウォーカーで発表していいんじゃない？」「球界の顔になりそう」「ボンズの復活だ」「ナ・リーグのMVP候補」「ウォーカー、キミをMVPに賭けた」「本当に信じられない！」と沸き立っている。ナ・リーグでは大谷が直近2年連続でMVPを受賞しているが、ウォーカーが新たなライバルとして立ちはだかるかもしれない。（Full-Count編集部）