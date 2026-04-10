『MAO』第2話あらすじ＆先行カット公開！ ノンクレOP＆ED映像公開
毎週土曜23時45分から放送中、アニメ『MAO』第2話のあらすじと先行カットが公開された。またノンクレジットのオープニング映像とエンディング映像も公開された。
『うる星やつら』『めぞん一刻』『らんま 1／2』『犬夜叉』『境界の RINNE』など、大ヒット作を生み出し続ける高橋留美子の最新作『MAO』。2019年より『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中。
大正時代を舞台に、陰陽師の青年・摩緒（まお）が、令和の時代から迷い込んだ少女・黄葉菜花（きばなのか）と出会い、900年に及ぶ ”呪い” に迫る、愛と憎しみのダークファンタジー×タイムスリップミステリー。この度、『MAO』が犬夜叉シリーズを手掛けたサンライズによってアニメ化。TV アニメは、毎週土曜23時45分から放送中だ。
このたび、4月11日（土）放送、第2話のあらすじと先行カットが公開された。またノンクレジットオープニング映像（オープニングテーマ Kis-My-Ft2『HEARTLOUD』）と、ノンクレジットエンディング映像（エンディングテーマ TRUE『呪愛』）も公開された。
＜第2話「蜘蛛女」あらすじ＞
小学1年生の時に遭った事故で、化け物を見たと思い出した菜花は、五行商店街の門と繋がる世界が大正時代だと気づく。一方、摩緒は自身を呪った猫鬼に関わりがありそうな「首なし事件」を調べ始める。
＞＞＞第2話先行カットやOP＆ED映像のカットをチェック！（写真22点）
そして、TV アニメ『MAO』第1話の放送にて、楽曲・映像の両面で話題となったオープニングとエンディングの、ノンクレジット映像がYouTube にて公開された。こちらもチェックしてほしい。
＜ノンクレジットオープニング映像（オープニングテーマ Kis-My-Ft2『HEARTLOUD』）カット＞
＜ノンクレジットエンディング映像（エンディングテーマ TRUE『呪愛』）カット＞
原作／高橋留美子「MAO」（小学館「週刊少年サンデー」連載）
（C）高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会
『うる星やつら』『めぞん一刻』『らんま 1／2』『犬夜叉』『境界の RINNE』など、大ヒット作を生み出し続ける高橋留美子の最新作『MAO』。2019年より『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中。
大正時代を舞台に、陰陽師の青年・摩緒（まお）が、令和の時代から迷い込んだ少女・黄葉菜花（きばなのか）と出会い、900年に及ぶ ”呪い” に迫る、愛と憎しみのダークファンタジー×タイムスリップミステリー。この度、『MAO』が犬夜叉シリーズを手掛けたサンライズによってアニメ化。TV アニメは、毎週土曜23時45分から放送中だ。
＜第2話「蜘蛛女」あらすじ＞
小学1年生の時に遭った事故で、化け物を見たと思い出した菜花は、五行商店街の門と繋がる世界が大正時代だと気づく。一方、摩緒は自身を呪った猫鬼に関わりがありそうな「首なし事件」を調べ始める。
＞＞＞第2話先行カットやOP＆ED映像のカットをチェック！（写真22点）
そして、TV アニメ『MAO』第1話の放送にて、楽曲・映像の両面で話題となったオープニングとエンディングの、ノンクレジット映像がYouTube にて公開された。こちらもチェックしてほしい。
＜ノンクレジットオープニング映像（オープニングテーマ Kis-My-Ft2『HEARTLOUD』）カット＞
＜ノンクレジットエンディング映像（エンディングテーマ TRUE『呪愛』）カット＞
原作／高橋留美子「MAO」（小学館「週刊少年サンデー」連載）
（C）高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会
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