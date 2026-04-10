【最新映画ランキング】『ドラえもん』V6で37億円突破！『超かぐや姫！』が10位→5位に大躍進、『ウィキッド』20億円目前
今週(2026年4月3日〜4月5日)の映画動員ランキングは、新作の登場こそなかったものの順位の入れ替わりが目立つ一週となった。首位は『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が春休み効果で6週連続キープし、累計興収はついに37億円を突破。一方、前週10位だった『超かぐや姫！』が5位へと一気にランクアップを果たしたほか、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』も4位から3位へと浮上した。さらに『ウィキッド 永遠の約束』は累計動員118万人を超え、興収20億円の大台も射程圏内に入っている。今週末にどの作品を観るか迷っている人は、ぜひ最新のTOP10を参考にしてみてほしい。
【画像】6週連続1位を獲得した『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』
■10位：『ほどなく、お別れです』(公開日：2026年2月6日)
浜辺美波さんと目黒蓮さんがダブル主演を務める感動作が、公開9週目にしてもTOP10内に踏みとどまった。亡くなった人の声が聴こえるという秘密を抱えた就活生・美空(浜辺さん)が、その能力を見抜いた葬祭プランナー・漆原(目黒さん)に誘われ、葬儀会社「坂東会館」のインターンとして働き始める。妊婦の妻に先立たれた夫、幼い娘を喪った夫婦――さまざまな別れの現場に立ち会いながら、美空は「遺族だけでなく、故人も納得できる葬儀とは何か？」を漆原と共に問い続けていく。原作は長月天音さんの同名ベストセラー小説で、メガホンをとったのは『アオハライド』の三木孝浩監督。
■9位：『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』(公開日：2026年3月20日)
週刊少年ジャンプの人気コミックを原作にしたテレビアニメ「暗殺教室」の劇場版が、公開3週目で9位にランクイン。「アニメ『暗殺教室』10周年の時間」プロジェクトの集大成となる本作では、これまで映像化されてこなかった原作エピソードの数々が、殺せんせーと3年E組による1年間の振り返りという形で次々と描かれる。アートの授業、夏の水泳大会、バレンタインの淡い恋模様、殺せんせーの謎めいたアフターファイブまで――暗殺期限まで残り15日に迫るなか、それぞれの思い出があふれていく。2026年4月10日(金)からは、最後の入場者特典「“みんな”に幸あれ！A6両面イラストカード」の配布もスタートする。
■8位：『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』(公開日：2026年3月13日)
山粼賢人さん主演の実写映画版第2弾が、公開4週目で8位に。アイヌ民族から強奪された莫大な金塊をめぐり、「不死身の杉元」こと元軍人・杉元佐一(山粼さん)と第七師団の鶴見中尉、戊辰戦争で死んだはずの土方歳三が激突する。監督はドラマ版の第3話と第5〜8話を手がけた片桐健滋さん。本作でのこだわりは、「本当に殴っているのでは」と思わせる泥臭く生々しい肉弾戦で、作品全体のドラマ性を一段と引き上げている。また、本作ならではのコミカルなシーンも健在。後半は網走監獄の“のっぺら坊”の正体に迫る濃密かつ切ない人間ドラマが繰り広げられる。
■7位：『映画 えんとつ町のプペル -約束の時計台-』(公開日：2026年3月27日)
2020年公開のアニメ『映画 えんとつ町のプペル』の続編が、公開2週目で7位に。星空に包まれた奇跡の夜から1年。親友プペルとの再会を信じてきた少年ルビッチは、時を支配する謎の異世界「千年砦」へと迷い込んでしまう。元の世界に戻るために彼に課された使命は、11時59分で止まったまま動かない不思議な時計台を再び動かすこと。100年もの間、約束を信じて誰かを待ち続ける男との出会いを通して、ルビッチは「信じる勇気」を取り戻していく。原案は西野亮廣さんの絵本『チックタック 約束の時計台』で、製作総指揮・原作・脚本も西野さんが続投。廣田裕介監督とSTUDIO4°Cが再びタッグを組んでいる。
■6位：『ウィキッド 永遠の約束』(公開日：2026年3月6日)
ブロードウェイの大ヒットミュージカルを実写映画化した2部作の完結編が、公開5週目で前週の7位から6位へとワンランクアップ。累計動員はすでに118万人を突破し、興収20億円の大台にも王手をかけた。「悪い魔女」という汚名を着せられたエルファバ(シンシア・エリヴォ)と、「善い魔女」として名声を手にしながらも親友との別れに深い影を抱えるグリンダ(アリアナ・グランデ)。和解の言葉さえ届かなくなった2人の前に、ある日突然“カンザスから来た少女”が現れたことで、運命の歯車は大きく回り始める。歌唱シーンは引き続き全編が撮影時の生歌録音で、グリンダが歌う映画オリジナル新曲『ザ・ガール・イン・ザ・バブル』にも注目。
■5位：『超かぐや姫！』(公開日：2026年2月20日)
日本最古の物語「竹取物語」と現代の音楽ライブカルチャーを融合させたオリジナル音楽アニメーションが、公開7週目にして前週の10位から5位へと一気に5ランクアップ。手がけたのは『呪術廻戦』(第1期)『チェンソーマン』のオープニング映像演出で知られる山下清悟さんで、これが長編初監督作品となる。バイトと学業に追われる17歳の女子高生・酒寄彩葉のもとに、ゲーミング電柱の中から現れた赤ちゃんが瞬く間に同い年の少女・かぐやへと成長する。彩葉はプロデューサーとして、かぐやはシンガーとして、2人はライバー活動を始めるが――。楽曲提供にはryo(supercell)、kz(livetune)、HoneyWorksらボカロPたちが名を連ねる。2026年4月10日(金)から入場者特典第5弾「『歌ってみた』イラストポストカード vol.2」(3種ランダム)の配布がスタート。
■4位：『鬼の花嫁』(公開日：2026年3月27日)
永瀬廉さんと吉川愛さんが主演を務める和風恋愛ファンタジーの実写映画化が、公開2週目で4位を維持した。あやかしと人間が共存する世界、最強の一族「鬼」の花嫁に選ばれることは最高の名誉とされていた。妹と比較され家族から虐げられて育った東雲柚子(吉川さん)は、ある日、鬼の一族の次期当主・鬼龍院玲夜(永瀬さん)から突然「花嫁」として見いだされる。互いに惹かれ合いながらも「自分は本当にこの人にふさわしいのか」と葛藤を抱える2人の繊細な感情の揺れが、しっとりとした和の世界観のなかで丁寧に描かれていく。ダンス初挑戦の吉川さんを永瀬さんが優美にエスコートする舞踏会シーンも見どころのひとつ。主題歌はKing & Princeの『Waltz for Lily』。監督は『九龍ジェネリックロマンス』の池田千尋さん。
■3位：『プロジェクト・ヘイル・メアリー』(公開日：2026年3月20日)
アンディ・ウィアーのベストセラーSF小説をライアン・ゴズリング主演で映画化した話題作が、公開3週目で4位から3位にランクアップ。週末3日間で動員9万4000人、興収1億7400万円を記録し、累計成績は動員66万人、興収11億円を超えた。太陽から原因不明のエネルギーが奪われ、地球が滅亡の危機に瀕するなか、人類最後の希望として宇宙へ送り出されたのは、しがない中学校の科学教師グレース(ゴズリング)。極限の孤独のなかで彼が出会ったのは、同じく母星を救うために奮闘していた異星人・ロッキーだった。姿も言葉も違う2人が「科学」を共通言語に信頼を育み、宇宙最大の難題に挑んでいく。日本語吹替版ではロッキー役を花江夏樹さんが担当。
■2位：『私がビーバーになる時』(公開日：2026年3月13日)
ディズニー＆ピクサー最新オリジナルアニメーションが、公開4週目も2位の座を譲らず安定の強さを見せている。週末3日間の動員は17万1000人、興収は2億2600万円。累計成績は動員149万人、興収19億円を突破した。動物をこよなく愛する大学生メイベルが、最新の意識転送技術を使って自分の意識をビーバー型ロボットに乗り移らせ、動物たちの世界へ飛び込んでいくユニークな設定の本作。手がけたのは『インサイド・ヘッド』のストーリーボードアーティストとしても活躍してきたダニエル・チョン監督で、最大のインスピレーションを受けたのは高畑勲監督の『平成狸合戦ぽんぽこ』だという。かわいらしいビジュアルからは想像もつかないシビアな自然の掟と、二転三転する物語展開に、一度劇場を出た人がもう一度観たくなる“追いビーバー”現象も発生中。
■1位：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』(公開日：2026年2月27日)
国民的アニメ「ドラえもん」の長編映画45作目が、週末3日間で動員21万3000人、興収2億7600万円を記録し、6週連続で首位の座を堅守。前年公開の『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』に続き、シリーズとして2年連続のV6達成となった。公開38日間の累計成績は動員293万人、興収37億円を突破している。
本作は、1983年公開のシリーズ4作目『のび太の海底鬼岩城』をリメイク。夏休みのキャンプの行き先で意見がぶつかったのび太たちは、ドラえもんの提案で「海の真ん中でキャンプをしよう」という前代未聞のプランを実行する。沈没船で出会った謎の青年エルは海底に広がる「ムー連邦」の住人で、陸上人を信用しない海底人たちとの間で緊張が走るなか、彼らが古くから恐れてきた「鬼岩城」が突如として動き始める――。シリーズ初となるMX4D・4DX上映では、振動、香り、風や水しぶきまでもが本編と完全にシンクロし、深海の冒険を全身で味わうような没入体験が楽しめる。監督は『劇場版ポケットモンスター ココ』の矢嶋哲生さん。
今週は新作の投入こそなかったものの、ランキング全体は大きく動いた。『映画ドラえもん』は春休みパワーを背景に堂々のV6を達成し、累計37億円の大台を突破。2位の『私がビーバーになる時』も累計19億円超えと、ロングラン体制に入ってもなお勢いが衰えない。順位変動では、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が3位に浮上したほか、公開7週目の『超かぐや姫！』が10位から5位へと一気に5ランクアップを果たし、ボカロファンを中心に再び広がりを見せている。さらに『ウィキッド 永遠の約束』も6位にワンランクアップし、累計動員118万人を超えて興収20億円突破が目前に迫っている状況だ。
そして2026年4月10日(金)には、劇場版「名探偵コナン」シリーズ第29弾となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』がいよいよ公開を迎える。例年ゴールデンウィーク商戦の台風の目となってきたコナン最新作の参戦で、来週以降のランキングは一気に勢力図が塗り替わりそうだ。気になる一本を見つけたら、ぜひ劇場へ足を運んでみてはいかがだろうか。
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■10位：『ほどなく、お別れです』(公開日：2026年2月6日)
浜辺美波さんと目黒蓮さんがダブル主演を務める感動作が、公開9週目にしてもTOP10内に踏みとどまった。亡くなった人の声が聴こえるという秘密を抱えた就活生・美空(浜辺さん)が、その能力を見抜いた葬祭プランナー・漆原(目黒さん)に誘われ、葬儀会社「坂東会館」のインターンとして働き始める。妊婦の妻に先立たれた夫、幼い娘を喪った夫婦――さまざまな別れの現場に立ち会いながら、美空は「遺族だけでなく、故人も納得できる葬儀とは何か？」を漆原と共に問い続けていく。原作は長月天音さんの同名ベストセラー小説で、メガホンをとったのは『アオハライド』の三木孝浩監督。
■9位：『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』(公開日：2026年3月20日)
週刊少年ジャンプの人気コミックを原作にしたテレビアニメ「暗殺教室」の劇場版が、公開3週目で9位にランクイン。「アニメ『暗殺教室』10周年の時間」プロジェクトの集大成となる本作では、これまで映像化されてこなかった原作エピソードの数々が、殺せんせーと3年E組による1年間の振り返りという形で次々と描かれる。アートの授業、夏の水泳大会、バレンタインの淡い恋模様、殺せんせーの謎めいたアフターファイブまで――暗殺期限まで残り15日に迫るなか、それぞれの思い出があふれていく。2026年4月10日(金)からは、最後の入場者特典「“みんな”に幸あれ！A6両面イラストカード」の配布もスタートする。
■8位：『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』(公開日：2026年3月13日)
山粼賢人さん主演の実写映画版第2弾が、公開4週目で8位に。アイヌ民族から強奪された莫大な金塊をめぐり、「不死身の杉元」こと元軍人・杉元佐一(山粼さん)と第七師団の鶴見中尉、戊辰戦争で死んだはずの土方歳三が激突する。監督はドラマ版の第3話と第5〜8話を手がけた片桐健滋さん。本作でのこだわりは、「本当に殴っているのでは」と思わせる泥臭く生々しい肉弾戦で、作品全体のドラマ性を一段と引き上げている。また、本作ならではのコミカルなシーンも健在。後半は網走監獄の“のっぺら坊”の正体に迫る濃密かつ切ない人間ドラマが繰り広げられる。
■7位：『映画 えんとつ町のプペル -約束の時計台-』(公開日：2026年3月27日)
2020年公開のアニメ『映画 えんとつ町のプペル』の続編が、公開2週目で7位に。星空に包まれた奇跡の夜から1年。親友プペルとの再会を信じてきた少年ルビッチは、時を支配する謎の異世界「千年砦」へと迷い込んでしまう。元の世界に戻るために彼に課された使命は、11時59分で止まったまま動かない不思議な時計台を再び動かすこと。100年もの間、約束を信じて誰かを待ち続ける男との出会いを通して、ルビッチは「信じる勇気」を取り戻していく。原案は西野亮廣さんの絵本『チックタック 約束の時計台』で、製作総指揮・原作・脚本も西野さんが続投。廣田裕介監督とSTUDIO4°Cが再びタッグを組んでいる。
■6位：『ウィキッド 永遠の約束』(公開日：2026年3月6日)
ブロードウェイの大ヒットミュージカルを実写映画化した2部作の完結編が、公開5週目で前週の7位から6位へとワンランクアップ。累計動員はすでに118万人を突破し、興収20億円の大台にも王手をかけた。「悪い魔女」という汚名を着せられたエルファバ(シンシア・エリヴォ)と、「善い魔女」として名声を手にしながらも親友との別れに深い影を抱えるグリンダ(アリアナ・グランデ)。和解の言葉さえ届かなくなった2人の前に、ある日突然“カンザスから来た少女”が現れたことで、運命の歯車は大きく回り始める。歌唱シーンは引き続き全編が撮影時の生歌録音で、グリンダが歌う映画オリジナル新曲『ザ・ガール・イン・ザ・バブル』にも注目。
■5位：『超かぐや姫！』(公開日：2026年2月20日)
日本最古の物語「竹取物語」と現代の音楽ライブカルチャーを融合させたオリジナル音楽アニメーションが、公開7週目にして前週の10位から5位へと一気に5ランクアップ。手がけたのは『呪術廻戦』(第1期)『チェンソーマン』のオープニング映像演出で知られる山下清悟さんで、これが長編初監督作品となる。バイトと学業に追われる17歳の女子高生・酒寄彩葉のもとに、ゲーミング電柱の中から現れた赤ちゃんが瞬く間に同い年の少女・かぐやへと成長する。彩葉はプロデューサーとして、かぐやはシンガーとして、2人はライバー活動を始めるが――。楽曲提供にはryo(supercell)、kz(livetune)、HoneyWorksらボカロPたちが名を連ねる。2026年4月10日(金)から入場者特典第5弾「『歌ってみた』イラストポストカード vol.2」(3種ランダム)の配布がスタート。
■4位：『鬼の花嫁』(公開日：2026年3月27日)
永瀬廉さんと吉川愛さんが主演を務める和風恋愛ファンタジーの実写映画化が、公開2週目で4位を維持した。あやかしと人間が共存する世界、最強の一族「鬼」の花嫁に選ばれることは最高の名誉とされていた。妹と比較され家族から虐げられて育った東雲柚子(吉川さん)は、ある日、鬼の一族の次期当主・鬼龍院玲夜(永瀬さん)から突然「花嫁」として見いだされる。互いに惹かれ合いながらも「自分は本当にこの人にふさわしいのか」と葛藤を抱える2人の繊細な感情の揺れが、しっとりとした和の世界観のなかで丁寧に描かれていく。ダンス初挑戦の吉川さんを永瀬さんが優美にエスコートする舞踏会シーンも見どころのひとつ。主題歌はKing & Princeの『Waltz for Lily』。監督は『九龍ジェネリックロマンス』の池田千尋さん。
■3位：『プロジェクト・ヘイル・メアリー』(公開日：2026年3月20日)
アンディ・ウィアーのベストセラーSF小説をライアン・ゴズリング主演で映画化した話題作が、公開3週目で4位から3位にランクアップ。週末3日間で動員9万4000人、興収1億7400万円を記録し、累計成績は動員66万人、興収11億円を超えた。太陽から原因不明のエネルギーが奪われ、地球が滅亡の危機に瀕するなか、人類最後の希望として宇宙へ送り出されたのは、しがない中学校の科学教師グレース(ゴズリング)。極限の孤独のなかで彼が出会ったのは、同じく母星を救うために奮闘していた異星人・ロッキーだった。姿も言葉も違う2人が「科学」を共通言語に信頼を育み、宇宙最大の難題に挑んでいく。日本語吹替版ではロッキー役を花江夏樹さんが担当。
■2位：『私がビーバーになる時』(公開日：2026年3月13日)
ディズニー＆ピクサー最新オリジナルアニメーションが、公開4週目も2位の座を譲らず安定の強さを見せている。週末3日間の動員は17万1000人、興収は2億2600万円。累計成績は動員149万人、興収19億円を突破した。動物をこよなく愛する大学生メイベルが、最新の意識転送技術を使って自分の意識をビーバー型ロボットに乗り移らせ、動物たちの世界へ飛び込んでいくユニークな設定の本作。手がけたのは『インサイド・ヘッド』のストーリーボードアーティストとしても活躍してきたダニエル・チョン監督で、最大のインスピレーションを受けたのは高畑勲監督の『平成狸合戦ぽんぽこ』だという。かわいらしいビジュアルからは想像もつかないシビアな自然の掟と、二転三転する物語展開に、一度劇場を出た人がもう一度観たくなる“追いビーバー”現象も発生中。
■1位：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』(公開日：2026年2月27日)
国民的アニメ「ドラえもん」の長編映画45作目が、週末3日間で動員21万3000人、興収2億7600万円を記録し、6週連続で首位の座を堅守。前年公開の『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』に続き、シリーズとして2年連続のV6達成となった。公開38日間の累計成績は動員293万人、興収37億円を突破している。
本作は、1983年公開のシリーズ4作目『のび太の海底鬼岩城』をリメイク。夏休みのキャンプの行き先で意見がぶつかったのび太たちは、ドラえもんの提案で「海の真ん中でキャンプをしよう」という前代未聞のプランを実行する。沈没船で出会った謎の青年エルは海底に広がる「ムー連邦」の住人で、陸上人を信用しない海底人たちとの間で緊張が走るなか、彼らが古くから恐れてきた「鬼岩城」が突如として動き始める――。シリーズ初となるMX4D・4DX上映では、振動、香り、風や水しぶきまでもが本編と完全にシンクロし、深海の冒険を全身で味わうような没入体験が楽しめる。監督は『劇場版ポケットモンスター ココ』の矢嶋哲生さん。
今週は新作の投入こそなかったものの、ランキング全体は大きく動いた。『映画ドラえもん』は春休みパワーを背景に堂々のV6を達成し、累計37億円の大台を突破。2位の『私がビーバーになる時』も累計19億円超えと、ロングラン体制に入ってもなお勢いが衰えない。順位変動では、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が3位に浮上したほか、公開7週目の『超かぐや姫！』が10位から5位へと一気に5ランクアップを果たし、ボカロファンを中心に再び広がりを見せている。さらに『ウィキッド 永遠の約束』も6位にワンランクアップし、累計動員118万人を超えて興収20億円突破が目前に迫っている状況だ。
そして2026年4月10日(金)には、劇場版「名探偵コナン」シリーズ第29弾となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』がいよいよ公開を迎える。例年ゴールデンウィーク商戦の台風の目となってきたコナン最新作の参戦で、来週以降のランキングは一気に勢力図が塗り替わりそうだ。気になる一本を見つけたら、ぜひ劇場へ足を運んでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2026
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(C)2026『鬼の花嫁』製作委員会
(C)2025 SONY PICTURES ENTERTAINMENT (JAPAN) INC. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)西野亮廣／『映画 えんとつ町のプペル ~約束の時計台~』製作委員会
(C)野田サトル／集英社 (C)2026映画『ゴールデンカムイ』製作委員会
(C)Universal Studios. All Rights Reserved.
(C)松井優征／集英社・アニメ『暗殺教室』製作委員会2025
(C)2026『ほどなく、お別れです』製作委員会
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