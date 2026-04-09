大谷がブルペンで見せた珍しい姿

ドジャース・大谷翔平投手が披露した独特な投球練習にファンの視線が集まった。7日（日本時間8日）に敵地で行われたブルージェイズ戦の試合前、今季2度目の先発マウンドに向けて調整を行った。その様子を捉えた写真が「なぜ??」「何かの癖を直すため？」と反響を呼んでいる。

4-1と快勝したブルージェイズ戦の試合前、大谷は敵地のブルペンで投球練習を行った。真剣な表情で調整を続けたが、現地カメラマンは大谷が口にした“アイテム”に注目。その瞬間を捉えた写真をよく見ると、1本のボールペンを器用にくわえたまま右腕を振っていた。

レアな光景にファンは反応し、SNSにコメントを届けた。「これ面白いね」「創意工夫は想像を超えてくる」「そのボールペン貰えますか？」「これはレアな…」「大工みたい笑」「すぐにメモしながら練習してるってこと？」「想像の上の上へ行くからエグイ」などの声が寄せられ、予期せぬアイテムにざわついた。

一夜明け、大谷は8日（同9日）の3連戦最終日に先発登板した。バットでは初回に四球を選び、連続出塁記録を日本人最長に並ぶ43試合とした。また、投げても6回4安打1失点（自責0）の快投。2勝目はならなかったが、昨年のワールドシリーズ第7戦で3回途中3失点を喫した相手を抑え込んだ。（Full-Count編集部）