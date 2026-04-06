【今日まで】すべて40％OFF以上！Amazonセールの高割引率商品まとめ
今年からスケールアップした「Amazon 新生活セール Final」が開催中で、本日が最終日です。今回は、セールで40％OFF以上になっている高割引率商品をご紹介。気になる商品がある人はお買い忘れなく！

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食物繊維を手軽に。味の素の「スーパー大麦入り五目炒飯」1kg


by Amazon

[冷凍] by Amazon 味の素＿バリエーション [冷凍] by Amazon 味の素 スーパー大麦入り五目炒飯 1kg 食物繊維 16.8g/1食（200g） バーリーマックス 冷凍食品 チャーハン 大容量

2,751円 → 1,109円（60%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



一切れずつのバラ凍結。有塩or無塩が選べる銀鮭の切り身 2kg


越前かに職人 甲羅組

有塩or無塩が選べる！⇒銀鮭 切り身 業務用 たっぷり2kg（1kg×2袋） 有塩or無塩が選べる！⇒銀鮭 切り身 業務用 たっぷり2kg（1kg×2袋） (【a】有塩切り身)

9,980円 → 4,990円（50%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



肉尽くし！松屋の牛を食べつくす10種30食のオールビーフバラエティ福袋


松屋

在宅応援福袋・バラエティ30食 【松屋】10種30食のオールビーフバラエティ福袋 松屋のすべてが楽しめる！

13,680円 → 6,789円（50%オフ）

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ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T


Hanes

Hanes ビーフィー Tシャツ 半袖 丸首 2枚組 綿100% 丸胴仕様 タグレス仕様 2Pビーフィー Tシャツ BEEFY-T 2枚組 綿100% 肉厚生地 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘビーウェイトT H5180-2メンズ ビーフィー Tシャツ BEEFY-T 2枚組 綿100% 肉厚生地 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘビーウェイトT H5180-2-010-L

4,620円 → 2,629円（43%オフ）

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脇部分に縫い目がなく凹凸を軽減。Hanesのボクサーパンツ


Hanes

Hanes ボクサーパンツ(5枚組) 抗菌防臭 清潔 防臭効果 前開き 5PボクサーブリーフHM6ES703Jメンズ ボクサーパンツ(5枚組) 抗菌防臭 清潔 防臭効果 前開き 5Pボクサーブリーフ HM6ES703J-998-L

2,530円 → 1,485円（41%オフ）

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履きやすく、ポップなクロックスのロゴが可愛いデザイン


Crocs

[クロックス] サンダル バヤバンド Bayaband クロッグ ユニセックス [クロックス] サンダル バヤバンド クロッグ ウィンター ホワイト/マルチ 26cm

7,500円 → 4,400円（41%オフ）

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NBウォーキングの最高位モデルが「Walking Fresh Foam X 880 v7」にバージョンアップ


new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) レディース Walking Fresh Foam 880 v7ウォーキングシューズ WW880BB7 2E 240

13,970円 → 8,333円（40%オフ）

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どんなファッションにも合わせやすい、adidasの万能な一足


adidas(アディダス)

[アディダス] スニーカー グランドコート TD ユニセックス大人 スニーカーグランドコート ベース 2.0フットウェアホワイト/コアブラック/フットウェアホワイト(GW9250)26.0 cm

7,150円 → 3,718円（48%オフ）

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跳ね上げ式のアームレストを備えたEdoErgoのオフィスチェア


EdoErgo

[EdoErgo] オフィスチェア 椅子 テレワーク 疲れない 跳ね上げ式アームレスト コンパクト 約105度ロッキング pc 事務椅子 360度回転 座面昇降 強化ナイロン樹脂ベース 通気性メッシュ 在宅ワーク H-WY01 [EdoErgo] オフィスチェア 椅子 テレワーク 疲れない 跳ね上げ式アームレスト コンパクト 約105度ロッキング pc 事務椅子 360度回転 座面昇降 強化ナイロン樹脂ベース 通気性メッシュ 在宅ワーク H-WY01 (黒網+黒枠+黒足)

9,980円 → 5,933円（41%オフ）

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最大出力65W。3台同時に充電できる充電器


UGREEN

UGREEN Nexode 65W 急速 充電器 Type-C 3ポート【USB-C *2とUSB-A*1】PD3.0 PPS GaNII 折り畳み式 iphone17/16/15/MacBook/iPad/Galaxy/Android/PC/45w/30w対応 PSE適合 UGREEN Nexode 65W 急速 充電器 Type-C 3ポート【USB-C *2とUSB-A*1】PD3.0 PPS GaNII 折り畳み式 iphone17/16/15/MacBook/iPad/Galaxy 26/Android/PC/65w/60w/45w/30w対応 PSE適合 [ブラック]

4,980円 → 2,980円（40%オフ）

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吸引も水拭きも両方できる。超薄型のロボット掃除機


Eufy (ユーフィ)

Anker Eufy (ユーフィ) RoboVac (ロボット掃除機) Anker Eufy (ユーフィ) RoboVac G30 Hybrid (ロボット掃除機) 【スマート・ダイナミック・ナビゲーション 2.0 / 2-in-1 吸引・水拭き両用/Wi-Fi対応/超薄型/強力吸引/自動充電/BoostIQ搭載/境界線テープ対応/効率的な清掃/スマート機能】ブラック

34,880円 → 18,990円（46%オフ）

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鮮やかで躍動感のある美しいサウンド。「MOMENTUM 4 Wireless SE」


ゼンハイザー(Sennheiser)

MOMENTUM 4 Wireless 【Amazon.co.jp限定カラー】ゼンハイザー sennheiser MOMENTUM 4 Wireless 最高級音質のワイヤレスヘッドホン ブラックコッパー 高性能ドライバー ノイズキャンセリング 60時間再生 タッチパネル 低遅延 aptX Adaptive マルチポイント 【国内正規品】

59,950円 → 29,700円（50%オフ）

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即効性と持続性。雑草の発生を8〜10ヵ月抑える液体除草剤


アースガーデン

アースガーデン 除草剤 アースカマイラズ 草消滅 アースガーデン 除草剤 アースカマイラズ 草消滅 [4.5L] ガーデニング ジョウロヘッド(シャワー タイプ) 家庭用 園芸 雑草 除去 除草剤 (アース製薬)

3,980円 → 2,299円（42%オフ）

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ゆず種子由来の成分を配合。VTCOSMETICSのシートマスク


VT COSMETICS

VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) シートマスク 箱マスク スキンケア (2.シカ バイタルマスク)

2,420円 → 1,452円（40%オフ）

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全身にのばしやすいジェルタイプの日やけ止め（SPF50+ PA++++）


スキンアクア

スキンアクア(SKIN AQUA) スーパーモイスチャー スキンアクア(SKIN AQUA) 50+ スーパーモイスチャージェル ポンプ 140g

1,375円 → 664円（52%オフ）

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食洗機用洗剤の「キュキュット」詰め替え用 1380ml


キュキュット

キュキュット食器用洗剤 グレープフルーツの香り キュキュット 【大容量】 クリア除菌 食器用洗剤 長もち泡がパッ! キュッと実感! グレープフルーツの香り 詰替え用 1380ｍｌ

1,344円 → 759円（44%オフ）

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睡眠の質の向上に役立つ。機能性表示食品「リラーレ」


キユーピーウエルネス

キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 60粒 約30日分 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める (30日用)

2,380円 → 1,100円（54%オフ）

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花粉やハウスダストなどによる鼻水・鼻づまりに。「クラリチンEX」


クラリチン

【第2類医薬品】クラリチンEX 【第2類医薬品】クラリチンEX 28錠

3,938円 → 1,040円（74%オフ）

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スタイリッシュなツヤ感。ロレッタのハードゼリー 300g


Loretta(ロレッタ)

ロレッタ シリーズ ロレッタ ハードゼリー 300g [スタイリング剤 ヘアスタイリング ジェルワックス ワックス ヘアアレンジ セット力 ヘアケア]

2,420円 → 1,518円（37%オフ）

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1g単位で1kgまで計れる、タニタのクッキングスケール


TANITA

タニタ クッキングスケール キッチン はかり タニタ クッキングスケール 1g単位で1kgまで計れる 収納に便利なフック穴付き ホワイト KD-187 WH キッチン はかり 料理 デジタル

1,815円 → 934円（49%オフ）

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36,300円 → 20,610円（43%オフ）

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PUMA(プーマ)

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5,390円 → 3,099円（43%オフ）

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6,780円 → 3,660円（46%オフ）

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