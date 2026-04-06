【今日まで】すべて40％OFF以上！Amazonセールの高割引率商品まとめ

今年からスケールアップした「Amazon 新生活セール Final」が開催中で、本日が最終日です。今回は、セールで40％OFF以上になっている高割引率商品をご紹介。気になる商品がある人はお買い忘れなく！

食物繊維を手軽に。味の素の「スーパー大麦入り五目炒飯」1kg

一切れずつのバラ凍結。有塩or無塩が選べる銀鮭の切り身 2kg

肉尽くし！松屋の牛を食べつくす10種30食のオールビーフバラエティ福袋

ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T

脇部分に縫い目がなく凹凸を軽減。Hanesのボクサーパンツ

履きやすく、ポップなクロックスのロゴが可愛いデザイン

NBウォーキングの最高位モデルが「Walking Fresh Foam X 880 v7」にバージョンアップ

どんなファッションにも合わせやすい、adidasの万能な一足

跳ね上げ式のアームレストを備えたEdoErgoのオフィスチェア

最大出力65W。3台同時に充電できる充電器

吸引も水拭きも両方できる。超薄型のロボット掃除機

鮮やかで躍動感のある美しいサウンド。「MOMENTUM 4 Wireless SE」

即効性と持続性。雑草の発生を8〜10ヵ月抑える液体除草剤

ゆず種子由来の成分を配合。VTCOSMETICSのシートマスク

全身にのばしやすいジェルタイプの日やけ止め（SPF50+ PA++++）

食洗機用洗剤の「キュキュット」詰め替え用 1380ml

睡眠の質の向上に役立つ。機能性表示食品「リラーレ」

花粉やハウスダストなどによる鼻水・鼻づまりに。「クラリチンEX」

スタイリッシュなツヤ感。ロレッタのハードゼリー 300g

1g単位で1kgまで計れる、タニタのクッキングスケール

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。