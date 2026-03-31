死に至るケースも…「はしか」が感染拡大　39〜40℃の高熱と全身に拡がる発疹…乳幼児や免疫低下の場合は高い重症化リスク

「はしか」の今年これまでの感染者数が150人を超えた。直近10年で感染者数が最多だった。

2019年に次ぐ水準となり、感染が拡大している。

死亡に至ることもあるとされる「はしか」とは、どういう症状が出て、どう治療するのか。そして予防法はあるのか。

ナビタスクリニックの山本佳奈医師に聞いた。

免疫ない人が接触すると90％超が感染

「はしか」は、正式には麻しんと呼ばれるウイルス感染症で、発熱と発疹を特徴とする。

この病気の最大の特徴は、非常に強い感染力だ。

空気中に漂うウイルスを吸い込むことで感染する「空気感染」を起こし、同じ空間にいるだけでも感染する可能性がある。

免疫のない人が接触した場合、90％以上が感染するとされており、感染症の中でも最も広がりやすいものの一つ。

39〜40℃の高熱、発疹が全身に

症状は、感染後 約10日前後の潜伏期間を経て、まず発熱や咳、鼻水、目の充血といった風邪のような症状が現れる。

その後、39〜40℃の高熱とともに、顔から始まる発疹が全身に広がっていく。この時期が最も症状が強く、全身状態も悪くなりやすいのが特徴。

多くの場合は回復するが、肺炎や脳炎といった重い合併症を引き起こすことがある。

先進国でも約0.1〜0.3％程度で死亡に至るケースがあり、特に乳幼児や免疫が低下している方では重症化のリスクが高く、決して軽視できる病気ではない。

また、まれではありますが、数年後に重い神経障害（SSPE）を発症することも知られている。

治療については、麻しんウイルスそのものに対する特効薬はなく、解熱や水分補給などの対症療法が中心となる。

そのため、感染してから治すというよりも、重症化を防ぐ管理が重要になる。

予防はMRワクチン2回接種

一方で、麻しんは予防が可能な感染症だ。

MRワクチンを2回接種することで、95％以上の高い予防効果が得られる。感染力が非常に強いため、流行を防ぐには社会全体で95％以上の接種率（集団免疫）を保つことが必要とされている。

麻しんは1人の感染者から多くの人に広がるため、この水準を下回ると、局所的な流行が起こりやすくなる。

接種歴が不明な場合は、母子手帳などで確認すること、必要に応じて医療機関に相談することが勧められる。