ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は３０日（日本時間３１日）に敵地マイアミでのマーリンズ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し、５打数１安打、１得点だった。期待されたデビュー戦から４試合連続本塁打のメジャー記録に並ぶことはできなかった。開幕３連敗のチームは９―４で逃げ切り、今季初勝利を挙げた。

初回、打席に入ると実況アナウンサーは「ジャパニーズ センセーション」と紹介した。右腕パダックは外角へ９３マイル台（約１４９・６）キロのフォーシームを続けてカウント１―１からの３球目、外角の８５・４マイル（約１３７・４キロ）のチェンジアップを引っ掛けて二ゴロに倒れた。

１点を先制した３回二死一塁はカウント２―１から外角低めの８５・４マイルのチェンジアップにタイミングを外され、何とかバットに当てるとボテボテのゴロは三塁前へ。投手が捕球したが、内野安打となった。続くヘイズが３ランを放ち、４―０とリードを広げた。８―０の４回一死無走者はカウント２―２からの６球目、外角低めの８４・８マイル（約１３６・５キロ）のチェンジアップに空振り三振。

２番手の右腕バカーと対戦した６回二死無走者は初球、真ん中低めの９５・９マイル（約１５４・３キロ）のフォーシームを逆方向に打ち上げて左飛に倒れた。９回一死無走者は４番手の右腕ピーターセンの初球、内角の９７・２マイル（約１５６・４キロ）のフォーシームにバットを合わせるも中飛だった。

メジャーデビューからの連続本塁打は３試合で止まったが、チームは今季初勝利。試合後に笑顔がはじけた。