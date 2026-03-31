注目の取り組みを実施！滋賀県水産課「湖魚食材消費応援事業」

記事ポイント 令和7年10月〜令和8年3月、県内10カ所の社食・学食で約7,300食の琵琶湖産湖魚メニューを提供利用者の9割以上が「また食べたい」と回答し、魚離れの中で予想を超える好評次年度も同様の事業を実施予定で、地域貢献活動（湖岸清掃・稚魚放流）支援も強化 令和7年10月〜令和8年3月、県内10カ所の社食・学食で約7,300食の琵琶湖産湖魚メニューを提供利用者の9割以上が「また食べたい」と回答し、魚離れの中で予想を超える好評次年度も同様の事業を実施予定で、地域貢献活動（湖岸清掃・稚魚放流）支援も強化

滋賀県水産課は令和7年10月から令和8年3月にかけて、県内の企業・大学の食堂10カ所で琵琶湖の湖魚メニューを提供する「湖魚食材消費応援事業」を実施します。

約7,300食・約346kg相当の湖魚が活用され、アンケートでは9割以上が「また食べたい」と回答する好評ぶりを見せます。

次年度も同様の事業が実施予定で、湖魚を通じた地域貢献活動への支援も行われます。

滋賀県水産課「湖魚食材消費応援事業」

実施期間：令和7年10月〜令和8年3月対象：県内企業・大学の食堂10カ所提供実績：約7,300食（約346kg相当）

滋賀県水産課は、琵琶湖の魚介類の認知度向上と需要喚起を目的に「湖魚食材消費応援事業」を実施します。

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した本事業では、パナソニック草津工場やダイハツ工業滋賀工場、立命館大学BKC内食堂、龍谷大学瀬田キャンパスなど、県内10カ所の食堂が参加しています。

小鮎のソテーからホンモロコの炊き込みごはんまで

参加した食堂では、小鮎のソテー、ワカサギの大葉揚げ、ホンモロコの炊き込みごはんなど、琵琶湖の幸を活かした多彩なメニューが展開されます。

利用者からは「新鮮なイメージに変わった」「近くで入手できないため、職場で販売してくれると嬉しい」といった好意的な声が寄せられています。

アンケートでは9割以上が「また食べたい」「また食堂でメニューに加えてほしい」と回答しており、魚離れが指摘される中で予想を超える結果です。

学生・企業担当者からも高い関心

肉を選ぶ学生が多いと見られていた大学でも、「魚が食べたかったので提供日を待っていた」とワカサギの天ぷらを複数皿購入する学生が見受けられています。

また、「琵琶湖の魚が食べられることを知らなかった。

おいしかった。

もっと知りたい」という声も届いています。

食堂を統括する企業の担当者からは「地産地消として取り組んだ。

県内に住んでいても気軽に取り入れる機会が少ないため、社員に興味を持ってもらえる良い機会となった」との評価が寄せられています。

事業終了後も継続、次年度は地域貢献支援も

協力した企業・大学および食堂運営事業者からも継続意向があり、事業終了後も複数の事業者が湖魚メニューを引き続き提供しています。

水産課は次年度も同様の事業を実施する予定です。

次年度は湖魚メニューの展開に加え、湖岸清掃や稚魚放流などの地域貢献活動に積極的に取り組む企業への支援も行われます。

小鮎のソテーやホンモロコの炊き込みごはんなど、琵琶湖の豊かな湖魚文化を身近な食堂で体験できる機会が広がっています。

魚離れが指摘される中でも9割以上が「また食べたい」と答えるほど高い支持を集めており、地元の食の魅力を再発見できる場です。

次年度も事業継続が予定されており、湖岸清掃・稚魚放流と連動した企業支援も加わることで、琵琶湖と食卓をつなぐ取り組みはさらに広がります。

滋賀県水産課「湖魚食材消費応援事業」の紹介でした。

よくある質問

Q. 事業ではどのような湖魚メニューが提供されましたか？

A. 小鮎のソテー、ワカサギの大葉揚げ、ホンモロコの炊き込みごはんなどが提供されます。

令和7年10月から令和8年3月にかけて、県内10カ所の社食・学食で約7,300食が展開されます。

Q. 次年度も同様の事業は実施されますか？

A. 滋賀県水産課は次年度も同様の事業を実施予定です。

湖魚メニューの提供に加え、湖岸清掃や稚魚放流などの地域貢献活動に積極的な企業への支援も行われます。

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