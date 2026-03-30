開幕戦は2-14、第2戦は1-6、第3戦も7-9で逆転負け

【MLB】ブルワーズ 9ー7 Wソックス（日本時間30日・ミルウォーキー）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が29日（日本時間30日）、敵地でのブルワーズ戦に「2番・一塁」で先発出場した。日本選手初となるメジャーデビューから3試合連続の本塁打を放つ大活躍を見せたが、チームは開幕から無念の3連敗を喫した。孤軍奮闘する若き大砲に対し、SNS上では早くも「なおホ」という新ワードが駆け巡っている。

若きスラッガーがまたしても豪快なアーチを描いた。2点リードの2回、右腕スプロートの内角低め93.2マイル（約150キロ）のカットボールを力強く捉えた。打球は右翼手のグラブを弾き、右中間スタンドへ飛び込んだ。飛距離375フィート（約114メートル）、打球速度102.1マイル（約164.3キロ）を計測し、一塁を回る際に右手を突き上げた。

デビュー戦からの3戦連発はメジャー史上4人目で、日本選手としては初の歴史的な快挙となった。しかし、驚異的な活躍とは裏腹にチームは逆転負けを喫して泥沼の連敗スタートとなった。

開幕戦は2-14と大敗、第2戦も1-6で村上のソロ以外では得点できず。この日は3回までに7-2とリードしていたが、8回に6失点を喫して大逆転負けを食らった。ホワイトソックスが敗れると、SNS上では「なおホ（なおホワイトソックスは敗れました）」というワードが散見された。

過去にはイチロー氏がマリナーズで大活躍していたものの、2003年以降はチームが低迷し「なおマ」がネット上で人気となった。そして大谷翔平がエンゼルスに移籍してからも同じようにチームは低迷し、「なおエ」が話題に。大谷に至ってはエンゼルス時代にポストシーズンはおろか勝ち越しを経験することなくチームを離れることになった。

ホワイトソックスは2022年から3年連続で100敗以上と低迷が続いている。特に2024年は121敗を喫し、MLB史上ワースト記録を更新した。村上を含め、若手選手に有望な人材はいるものの、果たして浮上することはできるだろうか。（Full-Count編集部）