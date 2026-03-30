毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。3月29日（日）の放送は、八嶋智人と行く千葉県勝浦市の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

八嶋は番組2回目の登場。前回は記録的な大雨に見舞われたが、今回は良い気候の中、官軍塚展望台で待ち合わせて旅がスタート。

まずは「勝浦朝市」のあるエリアに向かいつつ、「SPAiCE COFFEE HOUSE」に立ち寄り、飲み物をテイクアウト。ここでは「コーヒー版のチャイ」（店員さん）という「スパイスラテ」や、勝浦産ハーブとコーヒー豆をブレンドしたオリジナルのシロップでできた「勝浦クラフトコーラ」、九十九里で作ったピーナッツバターを使った「落花生ラテ」など多彩な飲み物が。「3月（3日）は24回目の結婚記念日」という八嶋は、奥様へのプレゼントも購入。

到着した「勝浦朝市」は「日本三大朝市」の一つ。安土桃山時代から430年以上続くと言われる朝市で、多い日には約50軒もの屋台が並ぶ。その中には、「暮ラシカルデザイン編集室」という絵本の屋台も。

ここで満島真之介は、兼近大樹が自身のYouTubeチャンネルで絵本の読み聞かせを始めたことに触れ、兼近に「1冊買ってYouTubeで（読み聞かせを）やってよ」と提案。店員さんのおすすめはさかざきちはるさんによる絵本「ペンギンのおかいもの」。JR東日本の“Suicaのペンギン”としても有名なペンギンの絵本で、さらに店員さんは、さかざきさんが千葉県のマスコットキャラクター・チーバくんも手掛けていることを教えてくれた。

八嶋は「にんじゃ シジュウカラのすけ」を購入。この絵本の監修の動物言語学者・鈴木俊貴さんは八嶋が「この人に会いたい」とかねてから思っている方だという。満島も、店長自ら作った千葉の観光本を購入。

続いて、お昼時には地元の体育大生が大勢訪れるお店「朝市新鮮広場」へ。メニューのリーズナブルさに驚きながら三人で4つの海鮮丼をシェアし、「生マグロとブリのダブル漬け丼」や「カツオ丼」を堪能した。

次は「めんこい亭」に立ち寄る。名物は、幼い頃の大好物をお客さんにもお腹いっぱい食べてほしいという想いによる具材たっぷりの特大サンドイッチ。サンドイッチ全12種類の中でも三人が気になったのは「ポパイ」。その中身は「ひき肉と卵とほうれん草で、ケチャップ味」。他にもチキンのサンドや、ナポリタンを注文し、お持ち帰り用でクレープも購入。

料理を待つ間、次の目的地を調べる中では「やった事のないことやろうよ」と八嶋。そこで一同は、ピックルボールをするべく「勝浦東急サニーパーク」へアポイント。

アポイントの折り返しを待っている間にサンド「ポパイ」も到着。かつてアメリカで流行したアニメ「ポパイ」にあやかった看板メニューで、その美味に八嶋も「ポパイ」ポーズ。

そこから話題は八嶋の日頃の料理について。息子さんが小さい時には「お弁当の玉子料理は俺の方がいいって（息子が）言って」と卵料理を担当していたそう。「朝寝てたの。そうしたら妻に『玉子料理はパパの方がいいんだってさ』って言われて。嬉しいから起きて（作った）」とそのきっかけを回想。また「チャーハンはよく作ります」とのことで、「妻が仕事に行ってて俺だけで息子といる時に『なんか食べる？』『チャーハン作ろうか』って言ったら『久々に食おうか』とか言われて。『え！食べてくれんの！』って作って」と、息子さんに「食おうか」と言われ喜んで作った様子を明かした。

八嶋と満島は家族ぐるみの付き合いで、満島は八嶋家の様子を「こういうパパだから反抗するとかない。そんな空気になってるの見たことない」と表現。八嶋は「俺が妻に怒られると、（息子が）小さい頃から、『いいの、パパはこれでいいの』ってよく言ってくれてた。小学校に上がって高学年になると、俺が妻に色々言われてると『ママ、言い方！』（と言ってくれる）。中学校とかになってくると『ちょっとさママさ、ママが言うことによって周りの空気が悪くなってるってことちゃんと気づいてる？』みたいな（ことを言ってくれる）」と息子さんの様子を語る。

一方で「妻もほんとに負けない人なんで、二人でディベートが始まっちゃうの。結局（息子が妻に）論破されて『風呂行ってきな』とか言われて俺と一緒に風呂に行くわけよ。で、風呂の中で（息子に）『なんかごめんね』って（言う）」と日頃の仲の良さがうかがえるやりとりを明かしてくれた。

移動中は、SNSなどで募集したお悩みに答える企画「メシドラお悩み相談カーラジオ」も。今回は、東京都在住・30代の女性の方からの、現在の勤務先の仕事が好きで「仕事漬けの日々です」という一方、夫とのコミュニケーションが減りうまくいっていないというお悩み。

八嶋は前提として「好きな仕事」と言っていた点に触れ、「思い切って『私は前に進みたいです』って言った後、どういう話し合いになるのかを吟味すればいいんじゃないかな」と、話し合いをした上で「お互いの道を行きましょうになるのか、たまにはコミュニケーションとりながらやっていきましょうなのか」を決めてはとアドバイス。

「勝浦東急サニーパーク」への到着前には、「edén」で飲み物をテイクアウト。1階には地中海料理をいただけるレストラン、2階には太平洋を一望できる天然温泉スパがある複合施設だ。

移動中は八嶋の年齢についての話も。「2026年の9月で56歳になります」と八嶋。ベテランに見られることは嫌だそうで「若い人中心のドラマだと（年齢が）一番上だったりして、あまりふざけられないじゃん」と語る一方「時代劇とかに行くと、まだ全然先輩が大活躍されてるのでその時めっちゃ楽しいわけ。本当に俺って後輩キャラなんだなって思う」と語る。

そんな話をしながらピックルボールができる「勝浦東急サニーパーク」に到着。パドルというラケットを使い直径7cmのボールを打ち合うピックルボール。子供からお年寄りまで楽しめ、発祥地であるアメリカでは競技人口1000万人以上と、今大注目のスポーツだ。

ここで、本日の旅にかかった料金を誰が支払うかをかけ、総当たり戦による5点先取のマッチを開催。一同は独自の掛け声も交えながら大盛り上がり。果たして旅にかかったお金を支払うことになったのは誰？この放送は、TVer・Huluにて配信中。

■「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」

毎週日曜日 ひる12:45〜14:00 日本テレビにて放送（関東ローカル）/TVerにて最新話を無料配信

出演：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

【スタッフ】

チーフプロデューサー：滝澤真一郎

プロデューサー：傅克文 天野英明

演出：田村幸大

制作会社：クリエイティブ30 ザ・ワークス

製作著作：日本テレビ

公式サイト：https://www.ntv.co.jp/meshidora/

公式X：https://x.com/meshidora_ntv

公式Instagram：https://www.instagram.com/meshidora_ntv/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@meshidora_ntv

公式ハッシュタグ：#メシドラ