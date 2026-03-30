俳優の満島ひかりさん（40）が3月30日、自身のインスタグラムを更新。モデルの浅野啓介さんとの結婚と妊娠を発表しました。

【写真を見る】【 満島ひかり 】結婚と妊娠を発表 お相手はモデル・浅野啓介さん「お腹の中には新しい命が宿っております」（コメント全文）





「snsでのご報告になります」と題し、「皆さまへ こんにちは 本日はご報告があります」「浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました そして お腹の中には新しい命が宿っております」と報告。



「周りからの協力や温かな気持ちをいただき いまは心身の健康をいちばんに幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています あたたかく見守っていただけますと幸いです」と綴りました。





そして、「応援してくれる皆さま お世話になっている皆さま いつもありがとうございます これからもよろしくお願いします 2026年3月30日」とし、最後に直筆の連名を添えて結びました。





▽▽▽コメント全文▽▽▽



皆さまへ



こんにちは

本日はご報告があります



浅野啓介さんと満島ひかりは

先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました

そして お腹の中には新しい命が宿っております



周りからの協力や温かな気持ちをいただき

いまは心身の健康をいちばんに

幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています



あたたかく見守っていただけますと幸いです



応援してくれる皆さま お世話になっている皆さま

いつもありがとうございます

これからもよろしくお願いします



2026年3月30日



△△△以上△△△



【担当：芸能情報ステーション】