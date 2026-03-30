「クレアチニン値」でわかる慢性腎臓病（CKD）のサインと進行度―治療方針決定の情報源にも

慢性腎臓病（CKD）は、腎機能の低下や腎障害が3ヶ月以上持続する状態を指します。クレアチニン値とeGFRは、この疾患の診断と病期分類において中心的な役割を果たしており、治療方針の決定や予後の予測に欠かせない情報源です。慢性腎臓病の定義・診断基準から、進行度とクレアチニン値の推移までご説明します。

監修医師：

田中 茂（医師）

慢性腎臓病とクレアチニンの関係

2002年鹿児島大学医学部医学科卒業 現在は腎臓専門医/透析専門医として本村内科医院で地域医療に従事している。専門は内科学・腎臓内科・血液透析・腹膜透析・臨床疫学・生物統計学

慢性腎臓病(CKD)は、腎機能の低下や腎障害が3カ月以上持続する状態を指します。クレアチニン値とeGFRは、この疾患の診断と病期分類において中心的な役割を果たしており、治療方針の決定や予後予測に欠かせない情報源となります。

慢性腎臓病の定義と診断基準

慢性腎臓病は、eGFRが60mL/分/1.73㎡未満の状態、または尿タンパクや血尿などの腎障害の証拠が3カ月以上続く場合に診断されます。病期は重症度に応じてステージ1からステージ5で分類され、ステージ3以降では腎機能の低下が明確になります。クレアチニン値が上昇し、eGFRが低下するほど病期は進行しており、ステージ5では末期腎不全として透析療法や腎移植が必要となる段階です。日本では成人の約8人に1人が慢性腎臓病に該当するとされており、高齢化や生活習慣病の増加に伴い患者数は増え続けています。初期には自覚症状がほとんどないため、健康診断での早期発見が極めて重要です。

進行度とクレアチニン値の推移

慢性腎臓病が進行すると、クレアチニン値は段階的に上昇し、eGFRは低下していきます。ステージ1や2では腎機能がまだ比較的保たれており、クレアチニン値もほぼ正常範囲内ですが、尿検査で異常が見つかることがあります。ステージ3になるとeGFRが30～59の範囲に低下し、クレアチニン値も基準値を超え始めます。この段階では貧血や高血圧、電解質異常が出現しやすくなります。ステージ4になると、将来の治療の選択肢（血液透析、腹膜透析、腎移植など）について主治医と相談し、あらかじめ準備や心構えを始めておく時期に入ります。ただし、適切な治療と生活習慣の改善を続けることで、透析を遅らせることは十分に可能です。ステージ5ではeGFRが15未満となり、クレアチニン値は数mg/dL以上に達することもあり、体内に老廃物が溜まることで、吐き気や強いだるさなどが現れる尿毒症の症状が現れるため透析療法が開始されます。定期的なクレアチニン測定とeGFRのモニタリングにより、進行速度を把握し、適切なタイミングで治療を強化することが可能です。

まとめ

クレアチニン値は、腎臓の機能を映し出す重要な指標であり、健康診断での定期的な測定が早期発見の鍵となります。高値を指摘された場合には、原因を正しく見極め、必要に応じて専門医療機関を受診することが大切です。慢性腎臓病の進行を遅らせるためには、薬物療法に加えて、生活習慣の改善と適切な食事管理が欠かせません。日々の小さな取り組みが、長期的な腎機能の維持につながります。気になる症状や検査値の変化があれば、早めに医療機関へ相談し、専門家のサポートを受けながら健康を守っていきましょう。

参考文献

日本腎臓学会「診療ガイドライン」

厚生労働省「慢性腎臓病（CKD）」