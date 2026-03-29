日曜３SMBCコンサルティング、総合研修サービス「みんなの研修」を始動 / ジャングリア沖縄、「YAMBARU TORNADO」開業日が2026年4月29日に決定【まとめ記事】
SMBCグループのSMBCコンサルティング株式会社は、会員中心に提供してきた企業向け研修サービスの体系を刷新し、3月より「みんなの研修」としての新たなサービス開始。その新サービス開始にともない、「SMBCビジネスセミナー『みんなの研修』新サービス発表会」を、2026年3月23日（月）に開催した。トークセッションには新宿クレアクイニック院長 佐上徹氏が登壇したほか、1日アンバサダーとしてタレントなどで活躍している若槻千夏さんも登壇し、キャリアや仕事での学び、失敗を語った。
テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」を運営する株式会社ジャパンエンターテイメントは、新大型ライドアトラクション「YAMBARU TORNADO（やんばるトルネード）」の開業日を2026年4月29日（水）に決定した。やんばるの雄大な景色を体感し、子どもから大人まで家族みんなで「超気持ちいい！」爽快な絶叫を分かち合える、沖縄唯一のスリル系ライドアトラクションが誕生する。本記事では、アトラクション開業に向けた準備が着々と進んでいることと、新アトラクション導入がジャングリア沖縄全体における運営改善にどのような影響を見込んでいるかについてまとめた。
■USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンを急速充電できる！超小型で軽量のAC充電器
サンワサプライ株式会社は、タブレット・スマートフォンに急速充電できるUSB PD規格20W出力に対応した、Type-Cポート搭載のキューブ型AC充電器「ACA-PD113Wシリーズ」を発売した。発熱を抑えつつ高効率な電力変換を実現する次世代半導体「GaN」を採用し、高出力と小型化を実現した。単体モデルのほか、ゆったり使える2mのType-Cケーブル同梱モデルもラインアップしている。最大20WのUSB Power Delivery（PD）出力に対応する、Type-Cポート搭載のAC充電器だ。USB PD規格に対応したスマートフォンやタブレットなどを急速充電できる。
■ジャングリア沖縄、「YAMBARU TORNADO」開業日が2026年4月29日に決定！
テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」を運営する株式会社ジャパンエンターテイメントは、新大型ライドアトラクション「YAMBARU TORNADO（やんばるトルネード）」の開業日を2026年4月29日（水）に決定した。やんばるの雄大な景色を体感し、子どもから大人まで家族みんなで「超気持ちいい！」爽快な絶叫を分かち合える、沖縄唯一のスリル系ライドアトラクションが誕生する。本記事では、アトラクション開業に向けた準備が着々と進んでいることと、新アトラクション導入がジャングリア沖縄全体における運営改善にどのような影響を見込んでいるかについてまとめた。
■50年の知見をすべての企業へ！SMBCコンサルティング、総合研修サービス「みんなの研修」を始動
SMBCグループのSMBCコンサルティング株式会社は、会員中心に提供してきた企業向け研修サービスの体系を刷新し、3月より「みんなの研修」としての新たなサービス開始。その新サービス開始にともない、「SMBCビジネスセミナー『みんなの研修』新サービス発表会」を、2026年3月23日（月）に開催した。トークセッションには新宿クレアクイニック院長 佐上徹氏が登壇したほか、1日アンバサダーとしてタレントなどで活躍している若槻千夏さんも登壇し、キャリアや仕事での学び、失敗を語った。
■テレビ裏が“収納スペース”に！配線まとめるケーブルボックス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、VESA対応でテレビ裏に設置でき、Switch2収納と難燃素材で安全性も兼ね備えたケーブルボックス「200-CB101BK」を発売した。テレビ裏のVESA穴を活用し、これまでデッドスペースだった場所を収納スペースへと変える画期的な設計だ。付属ボルトで簡単に設置でき、床や棚の上を占有することなく、スッキリとした空間を実現する。見た目も美しく、リビングのインテリアを損なわないスマートな収納スタイルを叶える。
■ドリンクもスマホもどっちも置ける！ドリンクホルダー取付式の車載ホルダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ドリンクホルダーに差し込むだけで簡単に設置でき、ホルダーを設置した後も飲み物を置ける実用的な構造になっている車載ホルダーで、MagSafeに対応している「200-CAR126」と、タブレットホルダーがついている「200-CAR127」を発売した。車載ホルダーを使うと、吹き出し口やボタンを隠してしまう、視界の妨げになる。邪魔にならないドリンクホルダー取付タイプだと、飲み物が置けない。そんな悩みに応えるのが本製品だ。ドリンクホルダーに設置しながら、ドリンクホルダーをつぶさず飲み物も置ける設計で、タブレットやスマートフォンを邪魔になりにくい位置へ設置可能。車内の使いやすさを損なわず、快適なドライブ空間を実現する。
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■USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンを急速充電できる！超小型で軽量のAC充電器
サンワサプライ株式会社は、タブレット・スマートフォンに急速充電できるUSB PD規格20W出力に対応した、Type-Cポート搭載のキューブ型AC充電器「ACA-PD113Wシリーズ」を発売した。発熱を抑えつつ高効率な電力変換を実現する次世代半導体「GaN」を採用し、高出力と小型化を実現した。単体モデルのほか、ゆったり使える2mのType-Cケーブル同梱モデルもラインアップしている。最大20WのUSB Power Delivery（PD）出力に対応する、Type-Cポート搭載のAC充電器だ。USB PD規格に対応したスマートフォンやタブレットなどを急速充電できる。
■ジャングリア沖縄、「YAMBARU TORNADO」開業日が2026年4月29日に決定！
テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」を運営する株式会社ジャパンエンターテイメントは、新大型ライドアトラクション「YAMBARU TORNADO（やんばるトルネード）」の開業日を2026年4月29日（水）に決定した。やんばるの雄大な景色を体感し、子どもから大人まで家族みんなで「超気持ちいい！」爽快な絶叫を分かち合える、沖縄唯一のスリル系ライドアトラクションが誕生する。本記事では、アトラクション開業に向けた準備が着々と進んでいることと、新アトラクション導入がジャングリア沖縄全体における運営改善にどのような影響を見込んでいるかについてまとめた。
■50年の知見をすべての企業へ！SMBCコンサルティング、総合研修サービス「みんなの研修」を始動
SMBCグループのSMBCコンサルティング株式会社は、会員中心に提供してきた企業向け研修サービスの体系を刷新し、3月より「みんなの研修」としての新たなサービス開始。その新サービス開始にともない、「SMBCビジネスセミナー『みんなの研修』新サービス発表会」を、2026年3月23日（月）に開催した。トークセッションには新宿クレアクイニック院長 佐上徹氏が登壇したほか、1日アンバサダーとしてタレントなどで活躍している若槻千夏さんも登壇し、キャリアや仕事での学び、失敗を語った。
■テレビ裏が“収納スペース”に！配線まとめるケーブルボックス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、VESA対応でテレビ裏に設置でき、Switch2収納と難燃素材で安全性も兼ね備えたケーブルボックス「200-CB101BK」を発売した。テレビ裏のVESA穴を活用し、これまでデッドスペースだった場所を収納スペースへと変える画期的な設計だ。付属ボルトで簡単に設置でき、床や棚の上を占有することなく、スッキリとした空間を実現する。見た目も美しく、リビングのインテリアを損なわないスマートな収納スタイルを叶える。
■ドリンクもスマホもどっちも置ける！ドリンクホルダー取付式の車載ホルダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ドリンクホルダーに差し込むだけで簡単に設置でき、ホルダーを設置した後も飲み物を置ける実用的な構造になっている車載ホルダーで、MagSafeに対応している「200-CAR126」と、タブレットホルダーがついている「200-CAR127」を発売した。車載ホルダーを使うと、吹き出し口やボタンを隠してしまう、視界の妨げになる。邪魔にならないドリンクホルダー取付タイプだと、飲み物が置けない。そんな悩みに応えるのが本製品だ。ドリンクホルダーに設置しながら、ドリンクホルダーをつぶさず飲み物も置ける設計で、タブレットやスマートフォンを邪魔になりにくい位置へ設置可能。車内の使いやすさを損なわず、快適なドライブ空間を実現する。
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