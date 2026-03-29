◇インターリーグ ホワイトソックス 1―6 ブルワーズ（2026年3月28日 ミルウォーキー）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が28日（日本時間29日）、敵地ブルワーズ戦に「4番・一塁」で先発。開幕2戦連発のソロ本塁打を含む3打数1安打1打点1四球1三振だった。ホワイトソックスは1―6で敗れ、開幕2連敗となった、

メジャー初の4番で迎えた初回の第1打席は四球。4回の第2打席でバックスクリーン右へ飛距離409フィート（約124.7メートル）の特大2号ソロを放った。日本人の開幕2戦連発は2006年4月3、4日にマリナーズ1年目の城島健司がエンゼルス戦でデビュー2戦連発して以来20年ぶり。ホワイトソックスでデビュー戦からの2戦連発は球団史上初、加入後最初の2戦で連発は史上3人目の快挙となった。

5回2死二、三塁の第3打席は空振り三振。直後の守りでは一塁線を襲った強烈なゴロをダイビングキャッチする好プレーも見せた。8回の第4打席は投ゴロだった。

村上は初の4番について「もう一つしっかり打線になって、僕もその中で仕事ができるように、どの打順になっても変わりなくできるようにやり続けたい」とコメント。「日本よりは米国の方がストライクゾーンは狭くなっているイメージ」と明かし、「日本よりは確実にストライクゾーンに厳しい。ABSのシステムもありますし、審判のデータも出ますし、ちゃんとストライクゾーン取っているかなと思います。身長も測って、それぞれ違うストライクゾーンでやってるし、横幅もそうですけど、全体的にですね」と説明した。

守備の際は、選手に配られている打球方向のデータを示したメモを見ながら立ち位置を変えているという。「（詳しくは）何て書いてあるか分からないんですけど、このへんかなと思って」と明かして笑いを誘った。