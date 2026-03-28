【1位〜6位】3月29日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】蟹座 総合運：★★★★★

最高の運気の中で、最高の達成感を味わうことができそうな日です。特に、目標を掲げて努力してきたことがあれば、何よりもそれに時間を費やしましょう。また、毎日使っている物を丁寧に扱うと、さらに運気の追い風が強くなります。



恋愛運

出会いのため、恋の進展のために続けてきた努力が報われそうな運気！恋の相手に対しては、あなたから連絡をしてみて。なるべく早い時間にアクションを起こして、今日のうちにたくさんのコミュニケーションが取れると◎。



金運

グッとお金とのつながりを強くすることができる、最高の金運です！日常的な買い物から投資まで、｢なんとなく｣でお金を使わないことが、運気を生かすポイント。何にどれだけ使うのがベストなのか、熟考する時間を作ってみて。



ラッキーアイテム：お箸



ラッキーカラー：オリーブグリーン 恋愛運出会いのため、恋の進展のために続けてきた努力が報われそうな運気！恋の相手に対しては、あなたから連絡をしてみて。なるべく早い時間にアクションを起こして、今日のうちにたくさんのコミュニケーションが取れると◎。金運グッとお金とのつながりを強くすることができる、最高の金運です！日常的な買い物から投資まで、｢なんとなく｣でお金を使わないことが、運気を生かすポイント。何にどれだけ使うのがベストなのか、熟考する時間を作ってみて。ラッキーアイテム：お箸ラッキーカラー：オリーブグリーン

【2位】射手座 総合運：★★★★☆

信頼や尊敬の眼差しを浴びる運気。特に、自分とは違う意見に理解を示すと、あなたの輝きが何倍にも増していく日です。最初は納得できないことでも、じっくりと聞いて「なるほど」と肯定的に受け止めてみるといいでしょう。



恋愛運

普段とは違う話題を出したり、着る服の雰囲気を少し変えてみたりと、小さなイメチェンをするのがオススメの恋愛運。恋が一歩前進しそうです。出会いに関しても、これまでとは違う方法を試してみると、魅力が伝わりやすいでしょう。



金運

予定外の収入も大きな出費もなく、お金の動きは穏やかな運気です。金運を高めるポイントになるのは、自分のための投資。本を1冊買って勉強するなど、ちょっとした金額での自己投資をすると、未来の収入につながる可能性大！



ラッキーアイテム：判子



ラッキーカラー：ターコイズブルー

【3位】獅子座 総合運：★★★★☆

「力になりたい」「喜んでほしい」という気持ちが、今日は自然に湧いてきそうです。実際に行動に移すと、充実感や幸福感が深まるだけでなく、大切な人たちとの絆も強くなるはず。なかなか会えない人に連絡してみるのも〇。



恋愛運

言いたいことを自由に発言したり、ちょっとしたワガママを言ったり。そんな行動が、あなたの輝きと人気をグンとアップさせる恋愛運です。「勝手かな…」と思うお願いこそ、相手の目を見て言葉にするといいでしょう。



金運

これまでに身につけてきたお金に関する実力を、しっかりと発揮できる日です。投資なら投資、節約なら節約、オークションならオークションなどの｢これが一番上手にできる！｣と、思えるものに時間とエネルギーを使うといいでしょう。



ラッキーアイテム：ガイドブック



ラッキーカラー：トマトレッド

【4位】蠍座 総合運：★★★★☆

無意識のうちに、経験を生かすことができる日です。何が起きても、冷静に受け止めて的確な判断ができるでしょう。急いで結論を出す必要があることは、ほとんど起こらない運気ですので、じっくり考えればいいのだと思っていてください。



恋愛運

特に意識しなくても、相手の話を上手に盛り上げることができて、キュンとさせてしまう日！あれこれと考えず楽しくおしゃべりをしていれば、運気を生かせます。褒めるときには、やや大げさに。まっすぐに目を合わせるのがポイント。



金運

｢成功している人とつながろう｣と考えて動いていくと、お金を引き寄せる力がグンと強くなる日です。目上の人や地位や権力がある人、これまで気後れしていた相手にも、自分から近づいてOK！堂々としながらも、敬意を示す態度を。



ラッキーアイテム：マグネット



ラッキーカラー：チャコールグレイ

【5位】牡羊座 総合運：★★★★☆

自分から挨拶をしたり、早めに準備を整えたりと、先手で動くと物事がスムーズに進む日です。どうなるか分からないことに対しても「こうなってほしい」と願うとおりになる前提で考えることが、運気アップの秘訣です。



恋愛運

今日は「すぐにでも行動したい」という衝動に駆られるかもしれません。ただ、そこで立ち止まって慎重になることで、恋を望んでいる方向へと動かしていける運気です。また、出会いは誠実さを最大のポイントにして、相手を観察して。



金運

抑えられる出費をきちんと抑えて、お金との付き合い方をワンランクアップさせることができる日です。引き落としで支払っているものや家賃など、｢変えられない｣と思ってきた部分にこそ目を向け、情報収集をしてみてください。



ラッキーアイテム：アンティークトイ



ラッキーカラー：コーラルピンク