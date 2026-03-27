韓国発の人気ショートアニメ「パンパンくんの日常」に声優・安元洋貴さん初出演！流暢(?)な韓国語にも注目
株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツは、同社が日本でのマスターライセンスを保有する韓国発の人気キャラクター「パンパンくんの日常」のオリジナルアニメにおいて、声優の安元洋貴さんが出演することを発表した。作者のイ・ジュヨンさん以外の声優が参加するのは今回が初めてとなる。安元さんは以前より「パンパンくんの日常」の大ファンであることを公言しており、その強い想いがきっかけとなり、今回の特別なコラボレーションが実現した。
【写真】「暴走族パンパンくん」
安元さんが出演するエピソード「暴走族パンパンくん」は、2026年3月24日より「パンパンくんの日常」公式YouTubeチャンネルにて公開開始。日本の恋愛リアリティショーをきっかけに暴走族を目指すパンパンくんに、暴走族の作法を伝授する伝説の暴走族役を安元さんが務める。安元さんによる流暢(?)な韓国語も必見となっている。
■声優専門月刊誌「声優グランプリ」タイアップ企画
今回のコラボレーションを記念した複数のタイアップ企画も実施される。声優専門月刊誌「声優グランプリ」では、安元さんとジュヨンさんの特別対談を実施。日本の動画媒体に初めて出演するジュヨンさんと、ファンである安元さんの対談動画は「声優グランプリ」公式YouTubeにて2026年3月25日より配信。安元さんの特集および対談記事は2026年4月10日(金)発売の「声優グランプリ2026年5月号」に掲載されるほか、ジュヨンさんディレクションのもと、安元さんによるアフレコ現場をレポートしたWeb記事も「声優グランプリ」公式サイトにて同じく2026年3月25日より公開されている。
■ラジオ番組「安元洋貴の笑われるセールスマン(仮)」タイアップ企画
文化放送で毎週土曜日23時に放送中の「A&Gメディアステーション FUN MORE TUNE」内のラジオ番組「安元洋貴の笑われるセールスマン(仮)」では、2026年3月28日(土)放送回において「パンパンくんの日常」を特集。質問コーナー「パンパン ザ・クエスチョン」では、作者のジュヨンさんがゲストとして収録音声の形で出演するほか、プレゼント企画も実施される。
■「パンパンくんの日常」のあらすじ
「パンパンくんの日常」は、他の人より少し心弱くて臆病だが、この世の誰よりもオクジを愛するパンパンくんと、ほかの誰よりも過激で暴力的だがパンパンくんをいつも守ってくれるオクジのカップルが主人公。パンパンくんに出会う前、オクジは海兵隊特殊諜報部隊で活躍していた軍曹だった。事件に巻き込まれて地中に埋められたオクジを、たまたま地面を掘っていたパンパンくんがジャガイモと間違えて救い出したことをきっかけに、奇想天外なカップルが誕生した。
彼らの風変りな日常は、時には空間を超越して小さな部屋の中から始まり広々とした宇宙で終わり、時には時間を超越して単調な日々から始まり遠い未来に終わる。個性あふれるキャラクターたちを通じて、どこかにいそうな恋人たちの日常を今まで見聞きしたことない展開で表現し、B級感あふれるオムニバス形式でファンに愉快な笑いをプレゼントする。主人公カップルのパンパンくんとオクジのほか、彼らと日常をともにするとんでもない友人たちも作品の欠かせない見どころとなっている。
■「パンパンくんの日常」とは
この作品は、2015年に作家イ・ジュヨンさんがFacebookでWebtoon(※)として連載したのが誕生のきっかけ。連載後、2017年にフォロワー数が100万人を記録。2022年に作者が兵役を終えたあと、作品はアニメーションに展開し、2022年7月からYouTubeでの配信をスタートさせた。2023年6月末にはチャンネル登録者数100万人を突破。2026年3月現在は249万人の登録者を達成し、韓国にとどまらず全世界にファンの幅が広がり続けている。
(※)Webtoon(ウェブトゥーン)は韓国発のデジタルマンガで、「ウェブ」と英語でマンガを意味する「カートゥーン」を合成した言葉。基本的にフルカラーで画面を縦にスクロールしながら読めるなど、スマートフォンで閲覧しやすい仕組みとなっている点が特徴的で、さまざまなジャンルの作品が生み出されている。
韓国発の人気アニメが日本で新たな魅力を放つ。「パンパンくんの日常」の奇想天外な世界観と安元洋貴さんの熱い想いが交わる、この貴重なコラボレーションをチェックしよう。
(C) 2026 Leejuyong
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安元さんが出演するエピソード「暴走族パンパンくん」は、2026年3月24日より「パンパンくんの日常」公式YouTubeチャンネルにて公開開始。日本の恋愛リアリティショーをきっかけに暴走族を目指すパンパンくんに、暴走族の作法を伝授する伝説の暴走族役を安元さんが務める。安元さんによる流暢(?)な韓国語も必見となっている。
■声優専門月刊誌「声優グランプリ」タイアップ企画
今回のコラボレーションを記念した複数のタイアップ企画も実施される。声優専門月刊誌「声優グランプリ」では、安元さんとジュヨンさんの特別対談を実施。日本の動画媒体に初めて出演するジュヨンさんと、ファンである安元さんの対談動画は「声優グランプリ」公式YouTubeにて2026年3月25日より配信。安元さんの特集および対談記事は2026年4月10日(金)発売の「声優グランプリ2026年5月号」に掲載されるほか、ジュヨンさんディレクションのもと、安元さんによるアフレコ現場をレポートしたWeb記事も「声優グランプリ」公式サイトにて同じく2026年3月25日より公開されている。
■ラジオ番組「安元洋貴の笑われるセールスマン(仮)」タイアップ企画
文化放送で毎週土曜日23時に放送中の「A&Gメディアステーション FUN MORE TUNE」内のラジオ番組「安元洋貴の笑われるセールスマン(仮)」では、2026年3月28日(土)放送回において「パンパンくんの日常」を特集。質問コーナー「パンパン ザ・クエスチョン」では、作者のジュヨンさんがゲストとして収録音声の形で出演するほか、プレゼント企画も実施される。
■「パンパンくんの日常」のあらすじ
「パンパンくんの日常」は、他の人より少し心弱くて臆病だが、この世の誰よりもオクジを愛するパンパンくんと、ほかの誰よりも過激で暴力的だがパンパンくんをいつも守ってくれるオクジのカップルが主人公。パンパンくんに出会う前、オクジは海兵隊特殊諜報部隊で活躍していた軍曹だった。事件に巻き込まれて地中に埋められたオクジを、たまたま地面を掘っていたパンパンくんがジャガイモと間違えて救い出したことをきっかけに、奇想天外なカップルが誕生した。
彼らの風変りな日常は、時には空間を超越して小さな部屋の中から始まり広々とした宇宙で終わり、時には時間を超越して単調な日々から始まり遠い未来に終わる。個性あふれるキャラクターたちを通じて、どこかにいそうな恋人たちの日常を今まで見聞きしたことない展開で表現し、B級感あふれるオムニバス形式でファンに愉快な笑いをプレゼントする。主人公カップルのパンパンくんとオクジのほか、彼らと日常をともにするとんでもない友人たちも作品の欠かせない見どころとなっている。
■「パンパンくんの日常」とは
この作品は、2015年に作家イ・ジュヨンさんがFacebookでWebtoon(※)として連載したのが誕生のきっかけ。連載後、2017年にフォロワー数が100万人を記録。2022年に作者が兵役を終えたあと、作品はアニメーションに展開し、2022年7月からYouTubeでの配信をスタートさせた。2023年6月末にはチャンネル登録者数100万人を突破。2026年3月現在は249万人の登録者を達成し、韓国にとどまらず全世界にファンの幅が広がり続けている。
(※)Webtoon(ウェブトゥーン)は韓国発のデジタルマンガで、「ウェブ」と英語でマンガを意味する「カートゥーン」を合成した言葉。基本的にフルカラーで画面を縦にスクロールしながら読めるなど、スマートフォンで閲覧しやすい仕組みとなっている点が特徴的で、さまざまなジャンルの作品が生み出されている。
韓国発の人気アニメが日本で新たな魅力を放つ。「パンパンくんの日常」の奇想天外な世界観と安元洋貴さんの熱い想いが交わる、この貴重なコラボレーションをチェックしよう。
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