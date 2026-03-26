ソニー「BDZ-FBW2200」が前週と変わらず首位！ 4Kレコーダー人気ランキングTOP10 2026/3/26
「BCNランキング」2026年3月16日〜22日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダー（4Kレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）
2位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20GT3（シャープ）
3位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T205（パナソニック）
4位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）
5位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）
6位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T405（パナソニック）
7位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T403（パナソニック）
7位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4TS204S（パナソニック）
9位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T305（パナソニック）
10位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C40GT3（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）
2位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20GT3（シャープ）
3位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T205（パナソニック）
DMR-4T203（パナソニック）
5位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T303（パナソニック）
6位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T405（パナソニック）
7位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T403（パナソニック）
7位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4TS204S（パナソニック）
9位 4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T305（パナソニック）
10位 AQUOS 4Kレコーダー
4B-C40GT3（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。