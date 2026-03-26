嵐のラストツアー「We are ARASHI」が3月13日、北海道の「大和ハウス プレミストドーム」からスタートしたが、オークションサイトやメルカリなどではツアー関連商品の出品が話題になっている。中でも客席に飛ばされた「銀テープ」に4万円の値がつき、波紋が広がっている。

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「銀テープ」（写真）とは、コンサート中に“キャノン砲”で客席に飛ばされるもので、ツアー名やメッセージがプリントされている。最近ではこれをキーホルダーにする専用のケースもあり、記念の品として楽しんでいるファンも多い。今回、嵐のコンサートでは、表にツアー名、裏面にはこれまでのツアーロゴが小さくプリントされ、嵐の歴史を振り返ることができる。ファンにとってはお金に換えられないアイテムだ。

前日の12日からコンサートグッズの販売もあり、早々にコンサートグッズも転売は見られたが、こちらはファンクラブサイトからも購入も可能のため、さほど値は上がらなかった。ところがコンサート終了後、一斉に銀テープが発売され、一時4万円の高値がつき、ネットニュースに。

銀テープに関してはどのアーティストでも争奪戦になっているそうで、「客席に飛ばされると争奪戦が起き、中には大きなビニール袋を持ってきて銀テープをかっさらうのが目的の“業者”のような輩もいます。嵐の銀テープも1アカウントで30本近く販売する猛者もいましたから、いい商売になっている」（音楽関係者）という。

これに嵐ファンは、メルカリなどの出品コメント欄に《転売ヤー！》《最低》《通報しました》《嵐が可哀想》《ライブ当たらなかった人もいたんだから出品しないで》などと書き込みで応戦。そのかいあってか、出品は続いているものの高額な値付けは減っているようだ。

活動を休止してもファンクラブをやめなかった古参のファンを優遇したり、コンサートグッズもファンクラブ会員サイトでネット販売するなど、ファンに対して誠実な対応を続けてきた嵐。だからこそファンが自主的に“浄化作戦”を展開するのだが……何でもお金になる時代、モラルはどこまで守れるか。

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