試合中にマイク着用の三塁コーチが実況席と“トーク”

【MLB】エンゼルス 3ー0 ドジャース（日本時間25日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地で行われたエンゼルスとのオープン戦最終戦に「1番・投手」で投打同時出場した。試合中にはディノ・イーベル三塁コーチが中継に音声出演。大谷ついて「本番モードだね」と伝えた。

イーベルコーチはマイクをつけて、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継に“出演”。三塁コーチとしての任務をこなしながら、実況席と会話し、情報を伝えた。

実況のスティーブン・ネルソン氏が「マウンドに立っている背番号17はかなり調子がよさそうですね」と呼びかけると、イーベルコーチは「ああ。シーズン（開幕）に向けて準備している。彼は頑張っているよ。今日は本番モードだね。クラブハウス（とマウンドに立っている時）では別人だ。ここに立てば、彼は競争心をだす。彼は勝ちたいからここ（ドジャース）にいるんだよ」と語った。

さらに解説のエリック・キャロス氏からは「彼は投手、打者、どちらの方が優れていますか？ ハハハ」と大谷が二刀流ならではの質問。イーベルコーチは「健康を維持できればサイ・ヤングとMVPを狙えるかもしれない。それくらい彼はいい選手だ。どちらか選べと言われたら、現時点では打者と答えるよ。ハハハ。でも、マウンドでも本当に素晴らしい」とうなずいた。

この試合で大谷は投手兼打者のリアル二刀流で出場。4回0/3を投げて4安打3失点。三振は6者連続を含む11個を奪った。打者としては2打数1安打。突出した才能を改めて披露した。（Full-Count編集部）