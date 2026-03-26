深澤辰哉、乱視用コンタクトTVCMの撮影現場でポンコツ発言！「どっちの目か忘れてしまったんですけど、僕も乱視で」岩本照＆宮舘涼太「忘れんなよ！」

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Snow Manの深澤辰哉・宮舘涼太・岩本照が起用された「WAVEワンデー ユープラス 乱視用」を題材にした新TVCM『ブレないぜ！WAVE EYES』篇が4月上旬より放映。スペシャルサイトも公開された。

■深澤辰哉×宮舘涼太×岩本照、敵のアジトで一糸乱れぬダンスを披露！

前作・前々作に引き続き、深澤辰哉・宮舘涼太・岩本照の3人が揃っての出演となる今回の新CMでは、敵のアジトに乗り込んだ3人が珍しく苦戦しながらも「WAVEワンデー ユープラス乱視用」を秘密兵器に、息の合った新技を繰り広げる様子が描かれる。

Mr.O2（岩本照）、Air=SLIM（深澤辰哉）、JUICY（宮舘涼太）。彼らは依頼を受けて動くシークレットエージェントチーム「WAVE EYES」。コンタクトを相棒に、日々任務にあたっている。

ある日、3人は、ミッションのため、敵のアジトへ。それぞれの武器を使いながら懸命に敵と格闘する3人だが、強者ぞろいの敵を前に窮地に陥ってしまう…。

ここまでかと思われたそのとき、敵たちの視界がブレていそうなことに気づき、温めていた新技の発動を思いつく。リーダーMr.O2の掛け声で素早くフォーメーションを組み、一糸乱れぬダンスで敵をひきつける3人。彼らは、無事にミッションを完遂することができるのか…!?

■撮影エピソード

今回の撮影の舞台は、敵がアジトとしている廃倉庫。覆面を付けた屈強な敵役のキャストも揃い、これまで以上にスパイ映画感が満載の荒々しい現場に。

スタイリッシュなスーツの衣装に身を包んだ深澤、宮舘、岩本もそんな現場にテンションアップ。それぞれが持つ武器も相まって、本物のスパイ映画さながらの雰囲気が漂う。

今回の撮影では、本格的なアクションに挑戦。素早く勢いのある動きにもかかわらず、説明を一度聞いただけで再現できてしまう3人のさすがの身体能力に、スタッフから歓声が上がる場面も。岩本が「フォーメーション・ランシ！」の号令をかけるシーンでは、その前の「やってみるか！」を号令よりはるかに大声で叫ぶ宮舘のアドリブに、一同大笑い。

ダンスパートでは、撮影現場で初めて振り入れを行ったが、アクションシーンと同様に、振付師が一度説明しただけでマスター。その後は「ブレない＝一糸乱れぬダンス」のテーマ性をできるだけ磨くため、岩本のカウントに合わせて自主的に練習し、互いに頷き合いながら振り付けを確認する様子に、3人の信頼関係が垣間見えた。

リハーサルでは、わざとお互いの距離を詰めてぶつかり合うなど、仲良くじゃれ合って楽しそうな様子だったが、いざカメラが回り始めると、完璧なダンスを披露し、カットがかかるたびにモニターをじっくりチェック。3人で話し合ったうえで、深澤からスタッフに「ご相談があるんですけど…」と立ち位置についての改善策を提案するなど、クオリティにこだわるプロ意識の高さが印象的だった。

■深澤辰哉・宮舘涼太・岩本照 インタビュー ※一部抜粋

■オリジナルチケットホルダーが当たるプレゼント企画も

WAVEコンタクトでは、対象商品の購入でWAVE×深澤辰哉・宮舘涼太・岩本照の肖像付きオリジナルチケットホルダーが、毎週先着3,000名に届けられるキャンペーン「いっしょに花咲けWAVE EYESキャンペーン」を開催中。今回発売の「WAVEワンデー ユー プラス 遠近両用/乱視用」も対象商品となる。ぜひ、この機会にぜひ参加しよう。

■関連リンク

スペシャルサイト

https://waveeyes.wavecontact.jp/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/