スマートフォンやタブレットを高速充電！USBポート付き、小型なのにたっぷり繋げるモバイルタップ
サンワサプライ株式会社は、コンパクト設計でスマートフォンやタブレットを高速充電できる便利なモバイルタップ「TAP-MC2A1AC3シリーズ」を発売した。コンパクトながら、AC3個口に加え、USB Type-Cを2ポートとUSB Aを1ポート搭載し、最大6台の機器を同時に接続できる。外出先やデスク周りで複数機器をすっきり充電できる。
■AC差込口とUSBポートが一体化！多機能タップ
AC3個口に加え、Type-C×2ポートとUSB A×1ポートを搭載。コンセントが足りない場所でも、パソコンやタブレットなどの機器を最大6台まで充電することができる。
■USBケーブルを快適に配線できる設計
デバイスごとのACアダプタが不要で、コンセント周りの混雑を解消。さらに下向きに配置されたUSBポートが、前面への出っ張りを最小限に抑え、見た目も綺麗に配線ができる。
■タブレットを急速充電できるUSB PD対応
Type-Cポートは最大33WまでのUSB PD給電に対応しており、タブレットやスマートフォンを短時間で充電することができる。
■手のひらに収まる。カードサイズのコンパクト設計
デスクに置いても、バッグの中でも場所を取らない省スペース設計。出張や旅行などの持ち運びに便利だ。
■スイングプラグで場所に合わせて設置ができる
プラグが180度回転するため、壁沿いでもタップ上でも、環境に合わせた最適な向きでの接続が可能だ。
■プラグが収納できて持ち運びしやすい
使わないときはプラグを本体に収納できるため、バッグの中のものを傷つける。
■大型アダプタも差せる正面差込口
正面のAC差込口は、大きなアダプタでも周りに干渉せずに差すことができる。
■安心保護機能
機器に最適な出力で充電を行う。
■絶縁キャップ付き
プラグの根元には、トラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ付き。
■指紋や傷を防ぐシボ加工
表面は傷や指紋が目立ちにくいシボ加工仕上げだ。抜き差しの際も指が滑りにくく、長く綺麗に使用できる。
■電気用品安全法（PSE）適合
電気用品安全法（PSE）の技術基準に適合した製品だ。
■名入れ対応製品
範囲内に社名や学校名などが印字できる。
■コンパクト設計でスマートフォンやタブレットを高速充電できる便利なモバイルタップ「TAP-MC2A1AC3BK（ブラック）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・最大−9℃の直冷で暑さ対策を進化！Shark、携帯型“冷却デバイス” ChillPillを投入
・いつでも自分だけの3つの涼しさを！「Shark ChillPill パーソナルクーリングファン」2026年3月30日（月）より、クラウドファンディングプロジェクト始動
・幅95cm×多関節で机全体を明るく照らす！スタンドタイプのデスクライト
・アルミ＋放熱構造でコンパクト設計！HDMIとLANポートを搭載したType-Cドッキングハブ
・高耐荷重・100型ディスプレイ対応！手動上下昇降ディスプレイスタンド
■AC差込口とUSBポートが一体化！多機能タップ
AC3個口に加え、Type-C×2ポートとUSB A×1ポートを搭載。コンセントが足りない場所でも、パソコンやタブレットなどの機器を最大6台まで充電することができる。
■USBケーブルを快適に配線できる設計
デバイスごとのACアダプタが不要で、コンセント周りの混雑を解消。さらに下向きに配置されたUSBポートが、前面への出っ張りを最小限に抑え、見た目も綺麗に配線ができる。
■タブレットを急速充電できるUSB PD対応
Type-Cポートは最大33WまでのUSB PD給電に対応しており、タブレットやスマートフォンを短時間で充電することができる。
■手のひらに収まる。カードサイズのコンパクト設計
デスクに置いても、バッグの中でも場所を取らない省スペース設計。出張や旅行などの持ち運びに便利だ。
■スイングプラグで場所に合わせて設置ができる
プラグが180度回転するため、壁沿いでもタップ上でも、環境に合わせた最適な向きでの接続が可能だ。
■プラグが収納できて持ち運びしやすい
使わないときはプラグを本体に収納できるため、バッグの中のものを傷つける。
■大型アダプタも差せる正面差込口
正面のAC差込口は、大きなアダプタでも周りに干渉せずに差すことができる。
■安心保護機能
機器に最適な出力で充電を行う。
■絶縁キャップ付き
プラグの根元には、トラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ付き。
■指紋や傷を防ぐシボ加工
表面は傷や指紋が目立ちにくいシボ加工仕上げだ。抜き差しの際も指が滑りにくく、長く綺麗に使用できる。
■電気用品安全法（PSE）適合
電気用品安全法（PSE）の技術基準に適合した製品だ。
■名入れ対応製品
範囲内に社名や学校名などが印字できる。
■コンパクト設計でスマートフォンやタブレットを高速充電できる便利なモバイルタップ「TAP-MC2A1AC3BK（ブラック）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・最大−9℃の直冷で暑さ対策を進化！Shark、携帯型“冷却デバイス” ChillPillを投入
・いつでも自分だけの3つの涼しさを！「Shark ChillPill パーソナルクーリングファン」2026年3月30日（月）より、クラウドファンディングプロジェクト始動
・幅95cm×多関節で机全体を明るく照らす！スタンドタイプのデスクライト
・アルミ＋放熱構造でコンパクト設計！HDMIとLANポートを搭載したType-Cドッキングハブ
・高耐荷重・100型ディスプレイ対応！手動上下昇降ディスプレイスタンド