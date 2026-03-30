【明日から】Amazon 新生活セール Finalで飲食料品がお買い得価格に
今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、先行セールが3月31日（火）から開催されます。先行セールの価格はセール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回はセール対象商品の中から飲食料品をご紹介。お得にまとめ買いできるチャンスです！
→「Amazon 新生活セール Final」はこちら
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
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キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
今回はセール対象商品の中から飲食料品をご紹介。お得にまとめ買いできるチャンスです！
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ミネラルウォーター「ピュアの森」500ml×24本
粒感しっかり、冷めてもおいしい。新潟県産コシヒカリ（令和7年産）
米 5kg 新潟県産 コシヒカリ 令和7年産｜雪室保管・精米したて｜粒感しっかり 冷めてもおいしい｜旨い米なら、これこれ
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
甘さ控えめでコク深い味わい。ザバスのプロテイン「ビターショコラ風味」
初心者にもおすすめの定番。ザバスのソイプロテイン「ココア味」
コラーゲン配合。ザバスのプロテイン「シェイプ&ビューティ ミルクティー風味」
圧倒的なコスパで人気。REYSの「カフェオレ風味」
「筋肉チャンネル」の山澤礼明氏が監修。REYSのプロテイン「オレンジ風味」
REYS（レイズ）のホエイプロテイン「ヨーグルト風味」
手軽にタンパク質チャージ。味の素「プロテインスープ コーンクリームポタージュ」
亜鉛とマカを1粒で簡単補給。ディアナチュラスタイル「亜鉛」
野菜・果物不足が気になる人に。ディアナチュラスタイル「マルチビタミン」
ディアナチュラスタイル マルチビタミン 90粒(90日) アサヒ サプリ Dear-Natura 国内工場で生産 1日1粒粒 パウチ
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
活力をサポート。ディアナチュラスタイル「マカ×亜鉛」
女性の健康をサポート。ディアナチュラスタイル「葉酸」
かんで美味しく栄養補給。ファンケル「親子 de 鉄分」
やわらかな香りと、まろやかな味わいを堪能できる「ブラックニッカ」
その他のセール予定商品
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
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※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります