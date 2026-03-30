【明日から】Amazon 新生活セール Finalで飲食料品がお買い得価格に
今年から規模を拡大して開催される「Amazon 新生活セール Final」に先駆けて、先行セールが3月31日（火）から開催されます。先行セールの価格はセール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回はセール対象商品の中から飲食料品をご紹介。お得にまとめ買いできるチャンスです！

→「Amazon 新生活セール Final」はこちら

ミネラルウォーター「ピュアの森」500ml×24本


ピュアの森

ピュアの森 WATER ミネラルウォーター ピュアの森 500ml 24本 1ケース ラベルレス 軟水 天然水 水 国産

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



粒感しっかり、冷めてもおいしい。新潟県産コシヒカリ（令和7年産）


旨い米なら、これこれ

米 5kg 新潟県産 コシヒカリ 令和7年産｜雪室保管・精米したて｜粒感しっかり 冷めてもおいしい｜旨い米なら、これこれ

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甘さ控えめでコク深い味わい。ザバスのプロテイン「ビターショコラ風味」


ザバス

ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 ビターショコラ風味 980g 人工甘味料不使用 明治 NEXT BODY 【Amazon.co.jp限定】

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初心者にもおすすめの定番。ザバスのソイプロテイン「ココア味」


ザバス

ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】

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コラーゲン配合。ザバスのプロテイン「シェイプ&ビューティ ミルクティー風味」


ザバス

ザバス(SAVAS) シェイプ&ビューティ ミルクティー風味 900g プロテイン ソイ 明治 ザバス(SAVAS) シェイプ&ビューティ ミルクティー風味 920g プロテイン ソイ 明治 NEXTBODY 【Amazon.co.jp限定】

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圧倒的なコスパで人気。REYSの「カフェオレ風味」


REYS

REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (カフェオレ風味)

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「筋肉チャンネル」の山澤礼明氏が監修。REYSのプロテイン「オレンジ風味」


REYS

REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (オレンジ風味)

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REYS（レイズ）のホエイプロテイン「ヨーグルト風味」


REYS

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手軽にタンパク質チャージ。味の素「プロテインスープ コーンクリームポタージュ」


Ajinomoto

Ajinomoto 味の素 プロテインスープ コーンクリーム 600g 1食あたりたんぱく質20g ホエイプロテイン whey protein インスタント タンパク質

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亜鉛とマカを1粒で簡単補給。ディアナチュラスタイル「亜鉛」


ディアナチュラ

ディアナチュラスタイル 亜鉛 ディアナチュラスタイル 亜鉛 90粒(90日) アサヒ サプリ Dear-Natura 国内工場で生産 1日1粒目安 パウチ マカエキス配合

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野菜・果物不足が気になる人に。ディアナチュラスタイル「マルチビタミン」


ディアナチュラ

ディアナチュラスタイル マルチビタミン 90粒(90日) アサヒ サプリ Dear-Natura 国内工場で生産 1日1粒粒 パウチ

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活力をサポート。ディアナチュラスタイル「マカ×亜鉛」


ディアナチュラ

ディアナチュラスタイル マカ×亜鉛 180粒(90日分) アサヒ サプリ Dear-Natura 国内工場で生産 1日2粒目安 パウチ アルギニン シトルリン 醗酵黒にんにく末

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女性の健康をサポート。ディアナチュラスタイル「葉酸」


ディアナチュラ

ディアナチュラスタイル 葉酸 90粒(90日) アサヒ サプリ Dear-Natura 国内工場で生産 1日1粒目安 パウチ 妊娠前 妊娠中 授乳期 鉄

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かんで美味しく栄養補給。ファンケル「親子 de 鉄分」


ファンケル(FANCL)

ファンケル (FANCL) 親子 de 鉄分 ファンケル (FANCL) 親子 de 鉄分 3袋 (90~180日分) 栄養 子供 (鉄/亜鉛 / ビタミンB12) 水なしで噛んで食べられる プルーン味 鉄分補給

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やわらかな香りと、まろやかな味わいを堪能できる「ブラックニッカ」


Nikka

ブラックニッカ クリア [ ウイスキー 日本 4000ml ] ブラックニッカ ウイスキー4000ml ブラックニッカ クリア 【ウイスキー 日本 】

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その他のセール予定商品


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ハミング

ハミング 【ケース販売】素肌おもい 柔軟剤 ふわもふ贅沢な肌ざわり・No.1のやわらかさ 素肌おもい 無香料 詰替え用 2000ｍｌ×4個 ハミング 【大容量】素肌おもい 柔軟剤 ふわもふ贅沢な肌ざわり・No.1のやわらかさ 無香料 詰替え用 2000ｍｌ

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LISTERINE(リステリン)

LISTERINE(リステリン) トータルケアゼロプラスマウスウォッシュ 液体歯磨 低刺激 原因菌殺菌 ノンアルコール 医薬部外品 薬用 クリーンミント味 【大容量】 LISTERINE(リステリン) トータルケアゼロプラスマウスウォッシュ 液体歯磨 低刺激 原因菌殺菌 ノンアルコール 1500ml お徳用 医薬部外品 薬用 クリーンミント味

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Dove ダヴ ボディウォッシュ つめかえ用 2800g Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】

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めぐりズム アイマスク めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 無香料 16枚入【大容量】【Amazon.co.jp限定】

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ビオレｕ 泡 ハンドソープ つめかえ用 1.52Ｌ 【Amazon.co.jp限定】 [医薬部外品]

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ハミング消臭実感 リフレッシュグリーンの香り ハミング 【大容量】消臭実感 柔軟剤 つめこみ洗いも、部屋干しも、無敵消臭! 内Nｏ.1抗菌 リフレッシュグリーンの香り つめかえ用 2,600ml

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※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。

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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


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