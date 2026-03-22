日本は江戸時代、長く鎖国政策をとっていたが、そのなかでも続いていたのがオランダとの南蛮貿易である。豊臣秀吉の「バテレン追放令」にはじまり、江戸幕府が「禁教令」を出すと、スペイン、ポルトガルといったキリスト教国は締め出されてしまったが、なぜオランダとは貿易を許されたのだろうか。歴史作家・河合敦さん監修の『世界史と絡み合う日本史』（青春出版社）から、分けては考えられない日本と世界のつながり、その大きな流れについてひも解く。

圧政に対する不満が引き起こした島原の乱

1637（寛永14）年、九州の島原や天草地方で大規模な農民の反乱が起こった。歴史にその名を残す「島原の乱」である。

その原因としては、農民たちの困窮がある。1616（元和2）年、島原に入封した松倉重政（まつくらしげまさ）は、築城費調達のために領民に重い年貢をかけ、築城を急ぐあまり、農民を重労働にかり立てもしたのだ。

かくして農民は完全に窮乏してしまったのだった。

その後、重政の跡を継いだ勝家（かついえ）も、重政以上に苛酷な税の取立てをおこない、年貢を納めない農民に対しては両親や妻子まで水牢に入れたり、蓑（みの）を着せて火を放ったりするなどの残虐な拷問をおこなうようになった。

また不運にも、当時の島原地方は天候不順により、毎年のように凶作がつづき、飢饉（ききん）が起きていた。とくに寛永14年の春から夏にかけては、餓死者が続出する事態となった。

こうした苛酷な状況が、農民たちを一揆（いっき）に向かわせたのである。

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