キューバが大規模停電も…倉野コーチ「来日自体は問題ない」

ソフトバンクは22日、オープン戦最後の広島戦に臨んだ。試合後には、倉野信次投手コーチがまだ来日ができていないリバン・モイネロ投手について言及。「来日予定は決まってる」と説明した。

昨季パ・リーグMVPに輝いた絶対的エースは、先日までキューバ代表の一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参加していた。本来であれば、27日の開幕戦で登板する可能性もあったが、開幕1週間を切ってもまだ日本入りすらできていない。

この日の試合前、小久保裕紀監督は「連絡がつかないらしいので。飛行機に乗るかどうかもわからない。全てはもう来て会ってからの話です」と話していた。果たして、モイネロの来日はいつになるのか。倉野投手コーチは「一応来日予定はあるので。ただ思うように連絡が取り合えてない」と語った。

「一回連絡は取れたんですけど。その後の細かいやり取りがちょっとできていないので、それは事実として。ただ来日予定は決まっています」とし、近い段階でチームに合流することを強調した。

うまく連絡ができていないのは、モイネロの母国・キューバで全国的な停電が発生していることが主因に挙げられる。倉野投手コーチは「詳しくは僕もよくわからないんですけど。でも電気が止まっているというのは、1つ大きな理由なのかなとは思っています」とし、「一応来日自体は問題ないかなと思います」と説明した。（Full-Count編集部）