駅でアート散歩が楽しめる！ あいの風とやま鉄道「生命の根」

記事ポイント 3月18日に富山駅で公開。皆川 明が原画と監修を担当。81種類のガラスと759枚で制作。 3月18日に富山駅で公開。皆川 明が原画と監修を担当。81種類のガラスと759枚で制作。

2026年3月18日、あいの風とやま鉄道の富山駅 中央改札口横に大型ステンドグラス『生命の根』が公開されます。

ミナ ペルホネンのデザイナーとして知られる皆川 明さんが、自身初となるステンドグラスの原画と監修を手がけた注目作です。

富山の空や海、山の恵みを映した作品が、駅を行き交う時間にやさしい彩りを添えます。

あいの風とやま鉄道「生命の根」

公開日：2026年3月18日設置場所：あいの風とやま鉄道 富山駅 中央改札口横作品タイトル：生命の根（いのちのね）原画・監修：皆川 明仕様：内照式ステンドグラス

『生命の根』は、富山の自然の恵みをテーマにしたパブリックアートです。

皆川 明さんはファッション・テキスタイルブランド「ミナ ペルホネン」の創設者で、手描きの図案を生かしたやわらかな表現で広く知られています。

今回の作品では、富山の空、海、山、土地から湧き上がる力が、根のように広がって暮らしにつながるイメージを描いていました。

自然や景観、工芸など富山に息づく文化資産を、住む人にも訪れる人にも身近に感じてもらえるよう願いが込められています。

作品づくりには、ドイツの職人による手吹きのアンティークグラスを使用しています。

81種類の色ガラスと759枚のピースを重ね、原画の繊細なタッチや奥行きを駅空間の中で楽しめる仕上がりです。

制作はクレアーレ熱海ゆがわら工房が担当しています。

同工房はステンドグラスや陶板を用いたパブリックアート制作を手がける創造拠点で、繊細な日本的デザインを生み出す高い技術でも知られています。

手吹きガラスの微妙な色合いを生かしながら丁寧に割り付けを行い、削りの技術や色絵具による絵付けを重ねることで、原画の深い表情を引き出しました。

皆川さん自身が色ガラスに筆でマスキング材を施した工程も取り入れられ、やわらかな点や曲線の息づかいまで作品に映し出されています。

皆川 明が描いた富山へのまなざし

原画と監修を担った皆川 明さんは、衣服だけでなく家具や器、空間ディレクションまで幅広く活動するデザイナーです。

日常に寄り添う表現を大切にしてきた皆川さんの感性が、駅という公共空間に穏やかで明るい居場所をつくり出します。

富山に縁のある作家の作品を駅に設置することで、地域の魅力をあらためて感じるきっかけにもなります。

本作は日本宝くじ協会の社会貢献広報事業の助成を受けて整備されました。

企画した日本交通文化協会にとって564作品目となる取り組みで、駅や公共施設に芸術を届けてきた歩みの中でも新たな節目となる作品です。

通勤や通学、旅の途中に気軽にアートへ触れられるのが、この作品の大きな魅力です。

富山らしい自然のイメージを駅で楽しみたい人や、皆川 明さんの表現に触れたい人におすすめです。

富山駅を訪れる機会があるなら、3月18日から中央改札口横でじっくり鑑賞できます。

あいの風とやま鉄道「生命の根」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『生命の根』はいつ公開されますか？

2026年3月18日に公開されます。

Q. 『生命の根』はどこに設置されますか？

あいの風とやま鉄道 富山駅の中央改札口横に設置されます。

Q. 原画と監修を担当したのは誰ですか？

ミナ ペルホネンのデザイナー、皆川 明さんです。

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