ネット回線の勧誘電話「戸建てですか？」「名前を確認させて」個人情報をうまく聞き出そうとする営業電話に注意！【インタビュー】
マメ美(@mamemi7184)さんは、SNSでご主人の携帯にかかってきたネット回線の勧誘電話についてのエピソード『電話していた夫がそっとスピーカーに切り替えた話』を投稿している。本作は、「以前登録した人にお得なプランをご案内している」というものだが、よく話を聞いてみると？身近に潜む危険を描いた実録漫画だ。
【漫画】ネット回線の営業電話？
■よくあるネット回線の営業電話だけど？
マメ美(@mamemi7184)さんのご主人の携帯に知らない番号から着信があった。聞けば、以前契約していたネット回線からの勧誘電話だった。「登録されているお客様にご案内を」と言うことで話を聞いたが、「住まいは戸建てですか？」「お名前をご確認させていただいてもよろしいでしょうか」と相手は情報を聞き出そうとする。さっきは「登録されている」と言ったはずなのに、名前を聞いてきたことで一気に怪しくなった。
■うまく個人情報を聞き出そうとする電話相手
相手はこちらの情報を聞き出そうとするが、こちらからの質問には「個人情報の関係で答えられない」という。よくよく話を聞けば相手は「電話番号しかわからない」「委託を受けている業者」だという。かける相手が誰なのかもわからず営業の電話をかけていることに対して、「こんなくだらない電話辞めた方がいいよ」と諭したご主人。最後は相手に「ありがとうございます」と感謝された。
同じような勧誘電話を受けたことがある人は多い。「入っていたサービスを言われると一瞬ためらいますね。私だったら個人情報を聞かれたら答えてしまいそうだな…と思いました。こういう電話は出ないのが一番ですがもし出てしまったときは、この漫画を思い出して気をつけていただけたらいいなと思います。」と、マメ美さんは注意喚起をうながす。
画像提供：マメ美(@mamemi7184)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】ネット回線の営業電話？
■よくあるネット回線の営業電話だけど？
マメ美(@mamemi7184)さんのご主人の携帯に知らない番号から着信があった。聞けば、以前契約していたネット回線からの勧誘電話だった。「登録されているお客様にご案内を」と言うことで話を聞いたが、「住まいは戸建てですか？」「お名前をご確認させていただいてもよろしいでしょうか」と相手は情報を聞き出そうとする。さっきは「登録されている」と言ったはずなのに、名前を聞いてきたことで一気に怪しくなった。
■うまく個人情報を聞き出そうとする電話相手
相手はこちらの情報を聞き出そうとするが、こちらからの質問には「個人情報の関係で答えられない」という。よくよく話を聞けば相手は「電話番号しかわからない」「委託を受けている業者」だという。かける相手が誰なのかもわからず営業の電話をかけていることに対して、「こんなくだらない電話辞めた方がいいよ」と諭したご主人。最後は相手に「ありがとうございます」と感謝された。
同じような勧誘電話を受けたことがある人は多い。「入っていたサービスを言われると一瞬ためらいますね。私だったら個人情報を聞かれたら答えてしまいそうだな…と思いました。こういう電話は出ないのが一番ですがもし出てしまったときは、この漫画を思い出して気をつけていただけたらいいなと思います。」と、マメ美さんは注意喚起をうながす。
画像提供：マメ美(@mamemi7184)
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