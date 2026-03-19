「心から大好きだよ」窪田正孝、愛猫の死を報告「世界で1番自由な猫だったね」「会えて本当に幸せだった」
「心から大好きだよ」窪田正孝、愛猫の死を報告「世界で1番自由な猫だったね」「会えて本当に幸せだった」
俳優の窪田正孝さんは3月19日、自身のInstagramを更新。3月16日の夜に愛猫のニコが天国へ旅立ったことを、写真とともに報告しました。
【写真】窪田正孝が公開した愛猫・ニコ
「ニコが天国へ行きました」愛猫の死を報告窪田さんは「3月16日の夜 ニコが天国へ行きました。ニコは人間のような性格でグルメで食べることが大好き いつも冷蔵庫の前を陣取ってた」と報告。「世界で1番自由な猫だったね。約5ヶ月の闘病生活本当にお疲れさま。大変な身体で一緒にカナダまで来てくれて本当にありがとう。おかけで最後は家族みんなで看取ることができたよ。本当に頑張ったねニコ」と感謝をつづり、「ニコに会えて本当に幸せだったよ。心から大好きだよ。ニコ、ばいばい。またね」と締めくくっています。
投稿には、愛猫との思い出写真を3枚載せています。自身が愛猫を抱きしめる姿、愛猫のソロショットなどです。コメントでは、「ニコちゃん、本当に幸せでしたね…ニコちゃんの魂、ずっとおふたりと一緒にいるはず」「安心してお空に旅立ったんですね！」「ニコしん本当にかわい子でした！」などの声が寄せられました。
愛猫とのすてきな姿1月3日の投稿では新年のあいさつとともに、愛猫を抱きしめる写真を公開していた窪田さん。リラックスした2人の様子が伝わってきます。信頼し合っている関係を築いているようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。(文:橋酒 瑛麗瑠)
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