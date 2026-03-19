不倫問題をめぐり松本洋平文部科学大臣はきょう（19日）の会見で、相手女性と議員会館内で不適切な行為に及んだとの報道について、「相手があることで回答は差し控えたい」と述べました。

松本大臣をめぐっては、「文春オンライン」が、女性側の話として議員会館の松本大臣の部屋で不適切な関係を持ったと報じています。

きょうの記者会見でこのことを追及された松本大臣は、「個別の記事の個別の内容については相手があることであり、回答は差し控えさせていただきたい」と話しました。

議員会館では、「秩序を乱したり、他人に迷惑をかける行為又は不体裁な行為」が禁止されていますが、自らの行動が禁止事項に該当するのかについて、松本大臣は「私自身が判断をするというよりも、国会の議論の中でされることだと承知をしております」と話しました。

また、女性とのやりとりで匿名性の高いアプリの使用を持ちかけたとの報道に対しても、「具体的にどういう話の流れの中でこういう話になったのか詳細までつまびらかに覚えているわけではない」と説明したうえで、「回答は差し控えさせていただきたい。ご理解をいただきたい」と述べました。

匿名性の高いアプリの使用については、「アプリの使用の是非については、それぞれが目的や状況に応じて判断をされることだと承知をしている」と語りました。